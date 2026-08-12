12 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CENTRO DA CIDADE

Dois adolescentes procurados são apreendidos em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Abordagens ocorreram no Centro da cidade durante patrulhamento da Força Tática
Abordagens ocorreram no Centro da cidade durante patrulhamento da Força Tática

Dois adolescentes procurados pela Justiça foram apreendidos pela Polícia Militar em ocorrências distintas durante patrulhamento no Centro de Araçatuba nessa terça-feira (11).

A primeira abordagem aconteceu na Rua Carlos Gomes. Durante a averiguação, os policiais da Força Tática consultaram os dados do adolescente e constataram a existência de um mandado de busca e apreensão para internação relacionado a um ato infracional de furto.

O jovem foi levado ao Distrito Policial e, posteriormente, encaminhado à Fundação Casa, onde deverá cumprir a medida determinada pela Justiça.

Em outra ocorrência, os policiais abordaram um segundo adolescente na rua Cussy de Almeida Júnior. Após a consulta, foi constatado que ele também era procurado pela Justiça.

O adolescente foi conduzido ao Distrito Policial e, posteriormente, encaminhado à Fundação Casa para as providências determinadas judicialmente.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários