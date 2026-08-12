Dois adolescentes procurados pela Justiça foram apreendidos pela Polícia Militar em ocorrências distintas durante patrulhamento no Centro de Araçatuba nessa terça-feira (11).

A primeira abordagem aconteceu na Rua Carlos Gomes. Durante a averiguação, os policiais da Força Tática consultaram os dados do adolescente e constataram a existência de um mandado de busca e apreensão para internação relacionado a um ato infracional de furto.

O jovem foi levado ao Distrito Policial e, posteriormente, encaminhado à Fundação Casa, onde deverá cumprir a medida determinada pela Justiça.