No mês dedicado aos pais, um levantamento da Fundação Seade revela uma mudança no perfil da paternidade no Estado de São Paulo. Dados divulgados nessa terça-feira (11), em 2024, a idade média dos pais no momento do nascimento dos filhos chegou a 32,1 anos, segundo dados dos registros civis analisados pela instituição.
Na região, Araçatuba e Birigui, as duas maiores cidades da região, aparecem no mapa da Fundação Seade na faixa de idade média paterna entre 32,0 e 32,9 anos, respectivamente.
O dado mostra que os homens estão se tornando pais, em média, mais tarde do que duas décadas atrás. Em 2004, a idade média dos pais paulistas era de 30,2 anos. Em 2024, passou para 32,1 anos, um aumento de quase dois anos no período.
Idade dos pais vem aumentando
De acordo com a Fundação Seade, a idade média dos pais superou a das mães durante todo o período analisado. Enquanto a média paterna passou de 30,2 para 32,1 anos entre 2004 e 2024, a idade média das mães aumentou de 26,4 para 29,2 anos.
Com isso, a diferença entre as idades médias dos pais e das mães também diminuiu: passou de 3,8 anos, em 2004, para 3 anos, em 2024.
O levantamento aponta ainda uma diferença significativa entre os municípios paulistas. Em 2024, a idade média dos pais variou de 26 a 38 anos no Estado.
O mapa apresentado pela Fundação Seade mostra que as maiores médias estavam concentradas, de modo geral, em municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, além de áreas do centro, Vale do Paraíba e municípios do norte e noroeste paulista.
Pais mais velhos que as mães ainda são maioria em algumas faixas
A pesquisa também analisou a idade do pai em relação à idade da mãe. Entre os nascidos vivos de mães de 20 a 24 anos, 56,1% tinham pais mais velhos que elas.
Entre mães de 25 a 29 anos, a proporção foi de 48,5%. Na faixa de 30 a 34 anos, chegou a 45,5%, enquanto entre mães de 35 a 39 anos ficou em 36,4%.
O comportamento muda conforme aumenta a idade da mãe. Entre mães de 40 a 44 anos, por exemplo, 37,1% dos pais eram mais jovens. Entre mães de 45 a 49 anos, esse percentual chegou a 48%.
Um retrato da paternidade na região
Os números ajudam a mostrar como o perfil das famílias vem mudando ao longo do tempo. Em Araçatuba, a faixa indicada no levantamento - entre 32,0 e 32,9 anos - coloca os municípios próximos da média registrada para todo o Estado.
A pesquisa da Fundação Seade foi elaborada a partir das informações dos Cartórios de Registro Civil, processadas pela instituição, permitindo acompanhar a evolução da idade dos pais no momento do nascimento dos filhos.
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