No mês dedicado aos pais, um levantamento da Fundação Seade revela uma mudança no perfil da paternidade no Estado de São Paulo. Dados divulgados nessa terça-feira (11), em 2024, a idade média dos pais no momento do nascimento dos filhos chegou a 32,1 anos, segundo dados dos registros civis analisados pela instituição.

Na região, Araçatuba e Birigui, as duas maiores cidades da região, aparecem no mapa da Fundação Seade na faixa de idade média paterna entre 32,0 e 32,9 anos, respectivamente.

O dado mostra que os homens estão se tornando pais, em média, mais tarde do que duas décadas atrás. Em 2004, a idade média dos pais paulistas era de 30,2 anos. Em 2024, passou para 32,1 anos, um aumento de quase dois anos no período.

Idade dos pais vem aumentando