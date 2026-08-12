A Prefeitura de Araçatuba iniciou nesta semana uma nova etapa do programa de recuperação viária que prevê o recapeamento de 64 trechos de ruas nos bairros Novo Umuarama, Paraíso e Novo Paraíso. O pacote soma mais de R$ 4,2 milhões e alcança uma área de aproximadamente 91,5 mil metros quadrados de pavimento.

Os trabalhos avançaram nesta semana pela Rua Paraíso, entre as ruas Afonso Celso e Doutor Yampei Kikuchi. O trecho é um dos pontos incluídos no cronograma e vinha sendo alvo de reclamações de moradores e comerciantes devido às condições do asfalto.

O projeto também alcança a Rua Wandenkolk, em diferentes segmentos, desde a Avenida Prestes Maia até a Avenida João Arruda Brasil, passando por vias como Afonso Celso, Saverio Safioti, Jardim Brasil e Nilo Peçanha. Outro conjunto de intervenções envolve a Rua Humberto Bergamaschi, com trechos entre a Avenida Prestes Maia e as ruas Aloísio de Azevedo, Tomé de Sousa, São Fidélis e Afonso Celso.