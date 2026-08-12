A Prefeitura de Araçatuba iniciou nesta semana uma nova etapa do programa de recuperação viária que prevê o recapeamento de 64 trechos de ruas nos bairros Novo Umuarama, Paraíso e Novo Paraíso. O pacote soma mais de R$ 4,2 milhões e alcança uma área de aproximadamente 91,5 mil metros quadrados de pavimento.
Os trabalhos avançaram nesta semana pela Rua Paraíso, entre as ruas Afonso Celso e Doutor Yampei Kikuchi. O trecho é um dos pontos incluídos no cronograma e vinha sendo alvo de reclamações de moradores e comerciantes devido às condições do asfalto.
O projeto também alcança a Rua Wandenkolk, em diferentes segmentos, desde a Avenida Prestes Maia até a Avenida João Arruda Brasil, passando por vias como Afonso Celso, Saverio Safioti, Jardim Brasil e Nilo Peçanha. Outro conjunto de intervenções envolve a Rua Humberto Bergamaschi, com trechos entre a Avenida Prestes Maia e as ruas Aloísio de Azevedo, Tomé de Sousa, São Fidélis e Afonso Celso.
Na Rua Paraíso, além do trecho atualmente em obras, estão previstos segmentos entre a Avenida Prestes Maia e a Rua Vital Brasil e entre Vital Brasil e Afonso Celso.
A previsão da Prefeitura é concluir os serviços ao longo do segundo semestre. O cronograma, porém, pode sofrer alterações principalmente em períodos de chuva, já que o recapeamento depende de condições adequadas para aplicação e compactação do material.
Durante as obras, máquinas e equipes devem ocupar parte das vias, o que pode provocar mudanças momentâneas na circulação. Motoristas e moradores dos bairros atendidos devem redobrar a atenção nos locais onde os serviços estiverem sendo executados.
Confira os trechos que receberão melhorias
Rua Wandenkolk – Trecho 01
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Afonso Celso
Rua Wandenkolk – Trecho 02
Início: Rua Afonso Celso
Fim: Rua Saverio Safioti
Rua Wandenkolk – Trecho 03
Início: Rua Saverio Safioti
Fim: Rua Jardim Brasil
Rua Wandenkolk – Trecho 04
Início: Rua Jardim Brasil
Fim: Rua Nilo Peçanha
Rua Wandenkolk – Trecho 05
Início: Rua Nilo Peçanha
Fim: Avenida João Arruda Brasil
Rua Wandenkolk – Trecho 06
Início: Avenida João Arruda Brasil
Fim: Rua Rangel Pestana
Rua Paraíso – Trecho 01
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Vital Brasil
Rua Paraíso – Trecho 02
Início: Rua Vital Brasil
Fim: Rua Afonso Celso
Rua Paraíso – Trecho 03
Início: Rua Afonso Celso
Fim: Rua Doutor Yampei Kikuchi
Rua Humberto Bergamaschi – Trecho 01
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Aloísio de Azevedo
Rua Humberto Bergamaschi – Trecho 02
Início: Rua Aloísio de Azevedo
Fim: Rua Tomé de Sousa
Rua Humberto Bergamaschi – Trecho 03
Início: Rua São Fidélis
Fim: Rua Afonso Celso
Rua Humberto Bergamaschi – Trecho 04
Início: Rua Doutor Yampei Kikuchi
Fim: Rua Pedro Álvares Cabral
Rua Humberto Bergamaschi – Trecho 05
Início: Rua Pedro Álvares Cabral
Fim: Rua Jardim Brasil
Rua Humberto Bergamaschi – Trecho 06
Início: Rua Jardim Brasil
Fim: Rua Guaianazes
Rua Antonio Joaquim dos Santos – Trecho 01
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Vital Brasil
Rua Antonio Joaquim dos Santos – Trecho 02
Início: Rua Vital Brasil
Fim: Rua São Fidélis
Rua Antonio Joaquim dos Santos – Trecho 03
Início: Rua São Fidélis
Fim: Rua Afonso Celso
Rua Antonio Joaquim dos Santos – Trecho 04
Início: Rua Afonso Celso
Fim: Rua São Luiz
Rua Duque Estrada – Trecho 01
Início: Rua Vital Brasil
Fim: Rua São Fidélis
Rua Duque Estrada – Trecho 02
Início: Rua São Fidélis
Fim: Final da rua
Rua Aloísio de Azevedo – Trecho 01
Início: Avenida Waldemar Alves
Fim: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Rua Aloísio de Azevedo – Trecho 02
Início: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Fim: Rua Marcilio Dias
Rua Aloísio de Azevedo – Trecho 03
Início: Rua Marcilio Dias
Fim: Rua Paraíso
Rua Tomé de Sousa – Trecho 01
Início: Avenida Waldemar Alves
Fim: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Rua Tomé de Sousa – Trecho 02
Início: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Fim: Rua Humberto Bergamaschi
Rua Tomé de Sousa – Trecho 03
Início: Rua Paraíso
Fim: Rua Wandenkolk
Rua Tomé de Sousa – Trecho 04
Início: Rua Wandenkolk
Fim: Rua Barão do Triunfo
Rua Tomé de Sousa – Trecho 05
Início: Rua Barão do Triunfo
Fim: Rua Vereador Aldo Campos
Rua Imaculado Coração de Maria
Início: Avenida Waldemar Alves
Fim: Rua Marcilio Dias
Rua Guia Lopes
Início: Avenida Waldemar Alves
Fim: Rua Duque Estrada
Rua Doutor Yampei Kikuchi – Trecho 01
Início: Avenida Waldemar Alves
Fim: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Rua Doutor Yampei Kikuchi – Trecho 02
Início: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Fim: Rua Marcilio Dias
Rua Santo Antonio Maria Claret
Início: Rua Barão do Triunfo
Fim: Rua Vereador Aldo Campos
Rua Lavrador
Início: Avenida Waldemar Alves
Fim: Rua Antonio Joaquim dos Santos
Rua Monsenhor Adauto
Início: Rua Lussanvira
Fim: Rua Marcilio Dias
Rua das Flores
Início: Rua Lussanvira
Fim: Rua Marcilio Dias
Rua Lussanvira
Início: Rua das Flores
Fim: Rua Monsenhor Adauto
Rua José de Alencar – Trecho 01
Início: Rua Marcilio Dias
Fim: Rua Wandenkolk
Rua José de Alencar – Trecho 02
Início: Rua Wandenkolk
Fim: Rua Barão do Triunfo
Rua Barão do Triunfo
Início: Avenida João Arruda Brasil
Fim: Rua Rangel Pestana
Rua Gonçalves Ledo – Trecho 01
Início: Rua Marcilio Dias
Fim: Rua Wandenkolk
Rua Gonçalves Ledo – Trecho 02
Início: Rua Wandenkolk
Fim: Rua Barão do Triunfo
Rua Waldomiro Novais dos Santos
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Aloísio de Azevedo
Rua Joaquim de Almeida
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Aloísio de Azevedo
Rua Pedro Pandini
Início: Avenida Prestes Maia
Fim: Rua Pedro Martinez Marin
Rua Pedro Martinez Marin
Início: Rua Joaquim de Almeida
Fim: Rua Pedro Pandini
Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves
Início: Avenida Waldir Felizola de Moraes
Fim: Rua Lavínia
Rua Afonso Pena – Trecho 01
Início: Avenida Waldir Felizola de Moraes
Fim: Rua Mirandópolis
Rua Afonso Pena – Trecho 02
Início: Rua Guararapes
Fim: Rua Valparaíso
Rua Três Lagoas – Trecho 01
Início: Rua Acre
Fim: Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves
Rua Três Lagoas – Trecho 02
Início: Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves
Fim: Rua Afonso Pena
Rua Rubiácea
Início: Rua Afonso Pena
Fim: Final da rua
Rua Mirandópolis – Trecho 01
Início: Rua Tiradentes
Fim: Rua Oscar Rodrigues Alves
Rua Mirandópolis – Trecho 02
Início: Rua Oscar Rodrigues Alves
Fim: Rua Afonso Pena
Rua Lavínia
Início: Rua Oscar Rodrigues Alves
Fim: Rua Afonso Pena
Rua Delegado Alvino Alves da Costa
Início: Rua Alice Santiago Zago
Fim: Rua Professor José H. de Araújo Ordine
Rua Elza de Almeida Lemos
Início: Rua Alice Santiago Zago
Fim: Rua Fermino Marques de Brito
Rua Eça de Queiros – Trecho 01
Início: Rua São Caetano
Fim: Rua Baguaçu
Rua Eça de Queiros – Trecho 02
Início: Rua Baguaçu
Fim: Rua Alvorada
Rua Eça de Queiros – Trecho 03
Início: Rua Alvorada
Fim: Rua Luiz Delfino
Rua Araçatuba
Início: Rua Mauá
Fim: Rua Eça de Queiros
Rua Tobias Barreto
Início: Rua Mauá
Fim: Rua Eça de Queiros
Rua Manoel Ferreira Damião
Início: Rua Barão do Triunfo
Fim: Rua Vereador Aldo Campos
A administração municipal afirma que outras regiões também deverão receber intervenções em etapas futuras do programa de recuperação da malha viária.
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