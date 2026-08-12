A Prefeitura de Votuporanga, cidade a aproximadamente 90 km de Araçatuba, abriu um processo seletivo para contratar 40 profissionais temporariamente para a Secretaria Municipal de Educação. Além das vagas imediatas, o edital prevê formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre as funções de Professor de Educação Básica I e Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II. Os requisitos variam conforme o cargo e incluem formação em magistério ou licenciatura em Pedagogia para professores e ensino médio completo para a função de desenvolvimento infantil.

Os salários vão de R$ 2.137,84 a R$ 4.429,54, de acordo com o cargo e a jornada, que varia entre 32 e 40 horas semanais. Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 800.