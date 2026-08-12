A Prefeitura de Votuporanga, cidade a aproximadamente 90 km de Araçatuba, abriu um processo seletivo para contratar 40 profissionais temporariamente para a Secretaria Municipal de Educação. Além das vagas imediatas, o edital prevê formação de cadastro reserva.
As oportunidades estão distribuídas entre as funções de Professor de Educação Básica I e Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II. Os requisitos variam conforme o cargo e incluem formação em magistério ou licenciatura em Pedagogia para professores e ensino médio completo para a função de desenvolvimento infantil.
Os salários vão de R$ 2.137,84 a R$ 4.429,54, de acordo com o cargo e a jornada, que varia entre 32 e 40 horas semanais. Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 800.
As inscrições pela internet começaram na sexta-feira (7) e podem ser feitas até as 21h do dia 17 de agosto. A taxa varia de R$ 65 a R$ 80, conforme a função escolhida.
A seleção será organizada pela Publiconsult. A primeira etapa será uma prova objetiva, prevista para 30 de agosto. Para o cargo de Professor de Educação Básica I também haverá avaliação de títulos. Já os candidatos à função de Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II terão de passar por teste de aptidão física.
Os contratos terão duração inicial de 12 meses, sob Regime Administrativo Especial. O processo seletivo terá validade de um ano após a homologação e poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
O edital completo e as orientações para inscrição estão disponíveis no site da banca organizadora.
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