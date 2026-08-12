A falta de espaço para receber animais resgatados tem ampliado a pressão sobre entidades de proteção animal em Araçatuba. Com abrigos e organizações enfrentando dificuldades para acolher novos cães e gatos vítimas de abandono ou maus-tratos, a ausência de dados precisos sobre a população animal do município também entrou no radar da Câmara.

Durante a 24ª sessão ordinária do ano, realizada na segunda-feira (10), os vereadores Damião Brito (Rede), Luís Boatto (Solidariedade) e João Moreira (PP) apresentaram um requerimento pedindo informações ao Executivo sobre a existência de um levantamento oficial da quantidade de cães e gatos na cidade.

O documento questiona se a Prefeitura possui censo, cadastro ou estimativa da população animal e qual órgão municipal é responsável por produzir e atualizar essas informações. Os parlamentares também querem saber qual metodologia é utilizada e com que frequência os números são revisados.