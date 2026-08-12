Uma tentativa de fuga acabou levando policiais a uma residência onde foram apreendidas dezenas de porções de drogas, durante uma ação de patrulhamento ostensivo no bairro Águas Claras. A ocorrência foi registrada na Rua João dos Santos Lima, após uma equipe do GEP perceber a movimentação suspeita de quatro pessoas em frente a um imóvel.
Segundo o registro policial, ao notarem a aproximação da viatura, dois dos indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram entrar rapidamente na residência. Duas mulheres conseguiram acessar o imóvel, enquanto um homem e uma mulher acabaram sendo alcançados e abordados pelos agentes.
Durante a revista, os policiais encontraram R$ 151 em dinheiro com a mulher abordada. Com o homem, foram localizados inicialmente 10 pinos contendo substância semelhante à cocaína.
Questionado sobre o material, o suspeito teria admitido aos policiais que estava envolvido na comercialização de drogas. Na sequência, ao ser perguntado se havia mais entorpecentes dentro da residência, ele teria indicado que os agentes realizassem uma busca no imóvel.
Durante a averiguação, os policiais encontraram, sobre o telhado da residência, mais 67 pinos com substância semelhante à cocaína. Com isso, a apreensão chegou a 77 pinos, além de 54 porções de substância análoga à maconha.
As duas mulheres que haviam entrado na residência durante a tentativa de fuga também foram localizadas no imóvel. Elas foram identificadas e, conforme o registro da ocorrência, como não foram encontrados elementos que indicassem participação delas no crime, acabaram liberadas.
O homem e a mulher abordados foram encaminhados ao Plantão Policial, juntamente com dois aparelhos celulares, o dinheiro e todo o material apreendido. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis.
Ainda de acordo com o registro, foi necessário o uso de algemas durante a condução dos envolvidos, diante do receio de uma nova tentativa de fuga, considerando a reação apresentada no momento em que a equipe policial se aproximou.
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