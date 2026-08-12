Uma tentativa de fuga acabou levando policiais a uma residência onde foram apreendidas dezenas de porções de drogas, durante uma ação de patrulhamento ostensivo no bairro Águas Claras. A ocorrência foi registrada na Rua João dos Santos Lima, após uma equipe do GEP perceber a movimentação suspeita de quatro pessoas em frente a um imóvel.

Segundo o registro policial, ao notarem a aproximação da viatura, dois dos indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram entrar rapidamente na residência. Duas mulheres conseguiram acessar o imóvel, enquanto um homem e uma mulher acabaram sendo alcançados e abordados pelos agentes.

Durante a revista, os policiais encontraram R$ 151 em dinheiro com a mulher abordada. Com o homem, foram localizados inicialmente 10 pinos contendo substância semelhante à cocaína.