O Fórum de Araçatuba será palco, nesta quinta-feira (13), de um julgamento que deverá reacender a repercussão de um dos crimes que mais chocaram a região. O caminhoneiro Bruno Henrique Brandão será levado a júri popular pela morte da enfermeira Evelyn de Souza, de 40 anos, assassinada em março do ano passado.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime ocorreu no dia 2 de março, na residência onde o casal vivia, no Jardim Etemp. Bruno é acusado de ter matado Evelyn por não aceitar o encerramento do relacionamento, que havia durado cerca de dois anos e, conforme consta no processo, era marcado por conflitos, ciúmes e episódios de violência.

A acusação aponta que, durante uma discussão motivada por ciúmes, o caminhoneiro teria agredido a enfermeira com um soco no rosto. Após a queda da vítima, ele teria apertado o pescoço dela, provocando sua morte por asfixia.

Corpo foi levado no porta-malas