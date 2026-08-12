O Fórum de Araçatuba será palco, nesta quinta-feira (13), de um julgamento que deverá reacender a repercussão de um dos crimes que mais chocaram a região. O caminhoneiro Bruno Henrique Brandão será levado a júri popular pela morte da enfermeira Evelyn de Souza, de 40 anos, assassinada em março do ano passado.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime ocorreu no dia 2 de março, na residência onde o casal vivia, no Jardim Etemp. Bruno é acusado de ter matado Evelyn por não aceitar o encerramento do relacionamento, que havia durado cerca de dois anos e, conforme consta no processo, era marcado por conflitos, ciúmes e episódios de violência.
A acusação aponta que, durante uma discussão motivada por ciúmes, o caminhoneiro teria agredido a enfermeira com um soco no rosto. Após a queda da vítima, ele teria apertado o pescoço dela, provocando sua morte por asfixia.
Corpo foi levado no porta-malas
Ainda conforme a investigação, depois da morte, Bruno teria colocado o corpo de Evelyn no porta-malas do carro da própria vítima e seguido até uma área de canavial às margens da rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, no trecho de saída de Araçatuba em direção a Santo Antônio do Aracanguá.
O corpo permaneceu no local por três dias, até ser encontrado por um funcionário de uma usina de álcool. A vítima já estava em avançado estado de decomposição quando foi localizada.
Evelyn era mãe de três filhos: uma criança e um casal de adolescentes gêmeos.
Abordagem da PM ajudou a investigação
A investigação ganhou um novo rumo após uma abordagem realizada pela Polícia Militar no dia seguinte ao crime.
Segundo o processo, policiais foram acionados após uma denúncia de que um homem estaria em um bar, na rua do Fico, aparentemente sujo de sangue e portando uma arma. Durante a abordagem, nenhuma arma foi localizada e o homem acabou liberado. No entanto, os policiais registraram seus dados, identificando-o como Bruno Brandão.
Após o corpo de Evelyn ser encontrado, os investigadores passaram a considerar uma possível relação entre aquela abordagem e o homicídio. Policiais foram até o endereço fornecido pelo suspeito e, de acordo com a investigação, Bruno acabou confessando o crime.
Ainda segundo o processo, ele teria indicado aos policiais o local onde havia deixado o corpo e apresentado a camiseta que teria usado no momento do crime, na qual foram encontrados vestígios de sangue.
Bruno foi preso e, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada.
Ministério Público
O Ministério Público denunciou o caminhoneiro pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.
Durante a sessão do Tribunal do Júri, a acusação será representada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, que atuará na defesa da tese apresentada pelo Ministério Público contra o réu.
O julgamento está previsto para começar às 9h desta quinta-feira (13), no Fórum de Araçatuba. Caberá ao Tribunal do Júri analisar as provas apresentadas durante a sessão e decidir pela condenação ou absolvição do réu.
Até o momento, Bruno Henrique Brandão responde às acusações e será julgado pelo Tribunal do Júri.
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