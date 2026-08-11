O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui absolveu, nesta terça-feira (11), Thayron Staney Sanches Oliveira e condenou Daniel Leite Inácio a 3 anos e 6 meses de reclusão por tentativa de homicídio contra Ailton Douglas Gonçalves Pereira. O crime ocorreu em dezembro de 2023.

O Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes. Durante o julgamento, a própria acusação pediu a absolvição de Thayron diante da fragilidade das provas quanto à autoria e defendeu a condenação de Daniel, com o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

A defesa, conduzida pelos advogados Jeronimo Junior e Keilla Dias Takahashi, sustentou a negativa de autoria de Thayron e pediu sua absolvição.

Jurados afastam autoria