Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (11), suspeito de participar de um roubo contra um casal de idosos no bairro Aparecida, em Penápolis. Uma mulher de 70 anos sofreu uma fratura no punho esquerdo após ser empurrada durante a fuga dos envolvidos.
Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (10), quando dois homens teriam entrado em um imóvel e furtado galinhas mantidas no local.
O casal percebeu a movimentação e foi verificar o que estava acontecendo. Os suspeitos, então, teriam iniciado a fuga. Conforme a polícia, um deles carregava um saco com as aves e teria empurrado a idosa para conseguir escapar. Ela caiu e fraturou o punho esquerdo.
A Polícia Civil realizou diligências durante a madrugada para tentar localizar os envolvidos. Na manhã desta terça-feira, os investigadores receberam informações sobre a identidade de um dos suspeitos e o endereço onde ele poderia estar.
Equipes do 1º Distrito Policial foram até uma residência na região da Vila Paulista e encontraram o homem dormindo em um dos quartos.
Ainda segundo a Polícia Civil, ele teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo.
Suspeito nega participação
Levado à delegacia, o homem foi fotografado e reconhecido por uma das vítimas, que, segundo a polícia, já o conhecia anteriormente e também teria identificado as roupas utilizadas durante o crime. O suspeito negou as acusações.
A prisão em flagrante foi mantida pelo crime de roubo impróprio, previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal. A Polícia Civil também pediu à Justiça a conversão do flagrante em prisão preventiva.
As investigações continuam para identificar e localizar o segundo suspeito de envolvimento no crime.
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