Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (11), suspeito de participar de um roubo contra um casal de idosos no bairro Aparecida, em Penápolis. Uma mulher de 70 anos sofreu uma fratura no punho esquerdo após ser empurrada durante a fuga dos envolvidos.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (10), quando dois homens teriam entrado em um imóvel e furtado galinhas mantidas no local.

O casal percebeu a movimentação e foi verificar o que estava acontecendo. Os suspeitos, então, teriam iniciado a fuga. Conforme a polícia, um deles carregava um saco com as aves e teria empurrado a idosa para conseguir escapar. Ela caiu e fraturou o punho esquerdo.