Um acidente envolvendo um Hyundai HB20 e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mobilizou equipes de emergência no fim da manhã desta terça-feira (11), no bairro Santana, em Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o HB20 era conduzido por uma mulher que seguia pela Rua do Fico, no sentido Centro–bairro. Ao chegar ao cruzamento com a Rua Dr. Luiz de Almeida, houve a colisão com a ambulância do SAMU, que trafegava no sentido bairro–Centro.

A batida provocou danos nos dois veículos e exigiu a mobilização de equipes de atendimento no local. A dinâmica exata do acidente deverá ser apurada.