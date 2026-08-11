Um acidente envolvendo um Hyundai HB20 e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mobilizou equipes de emergência no fim da manhã desta terça-feira (11), no bairro Santana, em Araçatuba.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o HB20 era conduzido por uma mulher que seguia pela Rua do Fico, no sentido Centro–bairro. Ao chegar ao cruzamento com a Rua Dr. Luiz de Almeida, houve a colisão com a ambulância do SAMU, que trafegava no sentido bairro–Centro.
A batida provocou danos nos dois veículos e exigiu a mobilização de equipes de atendimento no local. A dinâmica exata do acidente deverá ser apurada.
Ainda conforme as informações iniciais, os ocupantes da viatura do SAMU não ficaram feridos. A motorista do HB20, por outro lado, precisou ser encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu em observação médica.
A Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local para prestar apoio à ocorrência. O trecho precisou ser interditado temporariamente para garantir a segurança das equipes e permitir o atendimento aos envolvidos.
As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão esclarecidas.
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