A saúde pública voltou a ocupar o centro das discussões na sessão da Câmara Municipal de Araçatuba realizada nesta segunda-feira (10). Vereadores cobraram melhorias no atendimento do Pronto-socorro Municipal e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de explicações sobre a atuação da entidade responsável pela gestão do PS.

O debate ocorreu durante a apreciação de um requerimento de autoria do vereador Damião Brito (Rede), presidente da Comissão Permanente de Saúde. O documento, aprovado pelo plenário, solicita informações à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde sobre a eventual renovação do contrato com a Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), responsável pelo gerenciamento do pronto-socorro.

No requerimento, Damião afirma ter recebido reclamações e denúncias envolvendo demora no atendimento, dificuldades na organização dos fluxos e condições oferecidas aos usuários. O parlamentar também questiona quais providências foram adotadas pela administração municipal e pela entidade diante dos problemas relatados.