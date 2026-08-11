Uma mulher de 34 anos foi presa pela Polícia Civil de Penápolis, na tarde de segunda-feira (10), suspeita de aplicar golpes por meio da venda de planos de saúde inexistentes.

Segundo a investigação do 1º Distrito Policial, a mulher se apresentava como representante de uma operadora de saúde e oferecia os supostos planos às vítimas. Para dar aparência de legitimidade ao negócio, ela teria inclusive encaminhado carteirinhas falsas.

Duas irmãs procuraram a polícia após descobrirem que não havia qualquer contratação junto à operadora. Conforme a investigação, os pagamentos eram direcionados a contas bancárias vinculadas ao filho da suspeita. O prejuízo das duas vítimas é estimado em R$ 4.481,70.