Uma mulher de 34 anos foi presa pela Polícia Civil de Penápolis, na tarde de segunda-feira (10), suspeita de aplicar golpes por meio da venda de planos de saúde inexistentes.
Segundo a investigação do 1º Distrito Policial, a mulher se apresentava como representante de uma operadora de saúde e oferecia os supostos planos às vítimas. Para dar aparência de legitimidade ao negócio, ela teria inclusive encaminhado carteirinhas falsas.
Duas irmãs procuraram a polícia após descobrirem que não havia qualquer contratação junto à operadora. Conforme a investigação, os pagamentos eram direcionados a contas bancárias vinculadas ao filho da suspeita. O prejuízo das duas vítimas é estimado em R$ 4.481,70.
A Polícia Civil afirma ainda que a investigada possui registros anteriores relacionados a golpes com modo de atuação semelhante.
Após diligências, ela foi localizada trabalhando na região central de Penápolis e presa. Um celular que estava com a investigada foi apreendido para auxiliar na continuidade das investigações.
A mulher foi encaminhada à unidade policial e permaneceu à disposição da Justiça.
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