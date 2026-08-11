Um homem foi preso por receptação durante a Operação SP Mobile, realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11), em Araçatuba. Um celular roubado foi recuperado.

Policiais da 1ª DIG/Deic cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel na rua Afonso Celso. No local, encontraram um Motorola G15, avaliado em aproximadamente R$ 1,6 mil, escondido sob um travesseiro em um colchão na sala.

Segundo a Polícia Civil, o morador afirmou ter comprado o aparelho de uma mulher desconhecida, no bairro São José, por R$ 250, há cerca de um mês. A conferência confirmou que o celular pertencia a uma vítima de roubo.