Um homem foi preso por receptação durante a Operação SP Mobile, realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11), em Araçatuba. Um celular roubado foi recuperado.
Policiais da 1ª DIG/Deic cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel na rua Afonso Celso. No local, encontraram um Motorola G15, avaliado em aproximadamente R$ 1,6 mil, escondido sob um travesseiro em um colchão na sala.
Segundo a Polícia Civil, o morador afirmou ter comprado o aparelho de uma mulher desconhecida, no bairro São José, por R$ 250, há cerca de um mês. A conferência confirmou que o celular pertencia a uma vítima de roubo.
Durante as buscas, os policiais também apreenderam uma porção de maconha na cozinha. Um dos moradores assumiu ser usuário e afirmou que a droga seria para consumo próprio.
O suspeito recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado ao plantão policial, onde o flagrante foi ratificado.
Em outra diligência, no bairro Jussara, equipes da DIG apreenderam mais um celular que pode ser produto de crime. A procedência do aparelho será investigada.
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