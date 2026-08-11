Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 32 anos suspeito de tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (10), no bairro Monte Líbano, em Birigui. Uma mulher de 42 anos também foi conduzida à delegacia após ser encontrada com duas porções de substância semelhante à cocaína.
A ocorrência foi registrada por volta das 10h25, durante patrulhamento em uma área que, segundo a Polícia Militar, já era alvo de denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes.
Durante a ronda, os policiais perceberam uma mulher saindo de um imóvel carregando uma bolsa. Ao notar a aproximação da equipe, um homem que estava na residência teria fechado rapidamente o portão e retornado para o interior do imóvel.
Na abordagem, os policiais encontraram com a mulher dois microtubos contendo substância semelhante à cocaína, que estavam escondidos em sua carteira.
Questionada pelos agentes, ela teria informado que havia acabado de comprar a droga naquele endereço e indicado o valor pago pela substância.
Dinheiro e outras evidências
Uma moradora de 52 anos também se apresentou aos policiais e autorizou a entrada da equipe na residência para averiguação. Durante a busca pessoal, os agentes localizaram dinheiro em sua posse, incluindo uma cédula com valor correspondente ao informado pela mulher abordada.
Dentro do imóvel, os policiais localizaram o homem apontado como responsável pela venda do entorpecente.
Devido à quantidade de objetos espalhados pelos cômodos, a equipe solicitou apoio do Baep, que enviou policiais acompanhados de cão de faro para realizar uma varredura na residência. De acordo com a PM, nenhum outro material ilícito foi encontrado durante a busca.
Suspeito é preso
Segundo a Polícia Militar, o conjunto de circunstâncias observadas durante a ocorrência - incluindo o contato entre os envolvidos, a movimentação registrada no momento da abordagem, a droga localizada com a mulher e a correspondência entre o valor informado na suposta compra e o dinheiro encontrado - levou os policiais a prenderem o homem em flagrante por tráfico de drogas.
Ainda conforme a corporação, não foi necessário utilizar algemas, já que os envolvidos colaboraram com a abordagem.
O homem permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça. A mulher de 42 anos foi ouvida pelas autoridades e liberada posteriormente.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que deverá dar prosseguimento às medidas legais relacionadas ao caso.
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