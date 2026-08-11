Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 32 anos suspeito de tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (10), no bairro Monte Líbano, em Birigui. Uma mulher de 42 anos também foi conduzida à delegacia após ser encontrada com duas porções de substância semelhante à cocaína.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h25, durante patrulhamento em uma área que, segundo a Polícia Militar, já era alvo de denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Durante a ronda, os policiais perceberam uma mulher saindo de um imóvel carregando uma bolsa. Ao notar a aproximação da equipe, um homem que estava na residência teria fechado rapidamente o portão e retornado para o interior do imóvel.