A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem de 40 anos investigado por violência sexual contra uma menina de 7 anos, em Valparaíso. O caso teria ocorrido no último sábado (8), e a decisão judicial mantém o suspeito preso enquanto as investigações continuam.

A ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades depois que a mãe levou a criança à Santa Casa de Valparaíso, onde ela recebeu atendimento médico devido a dores na região genital. Durante o atendimento, a menina contou à mãe que teria sido vítima de violência sexual após retornar da residência de um familiar.

A própria unidade de saúde comunicou o caso à Polícia Militar, que iniciou as diligências.

Suspeito foi encontrado ferido