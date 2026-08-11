11 de agosto de 2026
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PREVENTIVA DECRETADA

Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de estupro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan/FR
Justiça decretou a prisão preventiva do acusado
Justiça decretou a prisão preventiva do acusado

A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem de 40 anos investigado por violência sexual contra uma menina de 7 anos, em Valparaíso. O caso teria ocorrido no último sábado (8), e a decisão judicial mantém o suspeito preso enquanto as investigações continuam.

A ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades depois que a mãe levou a criança à Santa Casa de Valparaíso, onde ela recebeu atendimento médico devido a dores na região genital. Durante o atendimento, a menina contou à mãe que teria sido vítima de violência sexual após retornar da residência de um familiar.

A própria unidade de saúde comunicou o caso à Polícia Militar, que iniciou as diligências.

Suspeito foi encontrado ferido

Os policiais seguiram até a residência do investigado. No local, foram recebidos pelo filho dele, que afirmou estar ciente da acusação e relatou que o pai havia sido agredido por moradores.

O homem apresentava diversos ferimentos e precisou ser encaminhado inicialmente para atendimento médico na Santa Casa antes de ser levado à delegacia.

Durante o atendimento policial, o suspeito admitiu ter tocado na criança, mas negou que tenha ocorrido relação sexual.

Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à delegacia, onde a prisão em flagrante foi formalizada.

Prisão preventiva

No domingo (9), o investigado passou por audiência de custódia. Após analisar o caso, a Justiça determinou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

Com a decisão, o homem permanece preso por tempo indeterminado enquanto o inquérito policial prossegue.

As investigações deverão reunir elementos para esclarecer as circunstâncias do caso e definir as responsabilidades criminais. A identidade da criança é preservada em respeito à legislação que protege vítimas menores de idade em casos de violência sexual.

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