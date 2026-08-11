O desaparecimento de um gato mobilizou a Polícia Civil de Birigui e terminou com a localização e devolução do animal à sua tutora. A investigação apontou que uma mulher de 57 anos foi responsável por retirar o felino da calçada da residência onde ele vivia.
O caso aconteceu no último sábado (8) e passou a ser investigado pelo 1º Distrito Policial de Birigui.
A tutora procurou a polícia depois de perceber que o gato, chamado Chico, havia sido levado. A partir das informações apresentadas, investigadores passaram a analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região.
Nas gravações, os policiais identificaram uma mulher que dirigia um veículo e parou na contramão da via. Em seguida, ela desceu, se aproximou do animal, que estava deitado na calçada, e o colocou no carro.
Com o avanço das diligências, os investigadores conseguiram identificar a mulher nesta segunda-feira (10). Ela foi chamada para prestar esclarecimentos na delegacia.
Mulher diz que confundiu o animal
Durante o depoimento, a investigada afirmou que pegou o gato porque acreditava que se tratava de Tom, um animal que, segundo ela, havia desaparecido em outubro de 2023.
A versão, porém, foi confrontada por informações obtidas durante a investigação. Um vizinho antigo da tutora foi ouvido e confirmou que Chico havia nascido no final de 2024. Segundo o relato, o gato era filho de uma gata pertencente a ele e havia sido entregue à vizinha ainda filhote, quando tinha aproximadamente seis meses.
As informações ajudaram a esclarecer que o animal levado não poderia ser o mesmo gato mencionado pela investigada.
Chico volta para casa
Depois da conclusão das diligências iniciais, Chico foi formalmente apreendido e devolvido à sua legítima tutora.
Segundo a Polícia Civil, o retorno do animal trouxe alívio para a família, principalmente para a filha da tutora, uma menina de 7 anos que ficou bastante abalada após o desaparecimento do gato.
A investigação, no entanto, ainda não terminou. A Polícia Civil dará continuidade ao inquérito, que deverá ser relatado pela autoridade policial e encaminhado ao Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis.
A mulher identificada durante a investigação poderá responder criminalmente pelos fatos, conforme o entendimento das autoridades e as providências que serão adotadas no decorrer do processo.
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