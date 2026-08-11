O desaparecimento de um gato mobilizou a Polícia Civil de Birigui e terminou com a localização e devolução do animal à sua tutora. A investigação apontou que uma mulher de 57 anos foi responsável por retirar o felino da calçada da residência onde ele vivia.

O caso aconteceu no último sábado (8) e passou a ser investigado pelo 1º Distrito Policial de Birigui.

A tutora procurou a polícia depois de perceber que o gato, chamado Chico, havia sido levado. A partir das informações apresentadas, investigadores passaram a analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região.