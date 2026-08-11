Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), em Araçatuba, após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento na região da Santa Casa. A ocorrência foi registrada na Rua Tiradentes, na Vila Mendonça.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta quando foi parado pela equipe. Durante a revista, os policiais encontraram dentro do capacete diversas porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 53 porções de cocaína, 11 porções de maconha do tipo “dry”, além de uma porção maior de maconha e um telefone celular.
Conforme informações levantadas durante a ocorrência, o suspeito estaria utilizando a motocicleta para realizar a entrega de drogas a usuários, prática conhecida como “delivery” de entorpecentes.
Após a abordagem, o homem foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça por suspeita de tráfico de drogas.
O que é a maconha 'dry'?
A chamada “dry” é uma forma mais concentrada de cannabis, geralmente produzida a partir da separação e concentração dos tricomas da planta, estruturas onde ficam grande parte dos canabinoides. O produto pode apresentar maior concentração de THC do que a maconha tradicional, dependendo da forma de produção. A denominação “dry” é usada no mercado ilegal para diferentes tipos de derivados concentrados de cannabis.
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