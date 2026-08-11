Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), em Araçatuba, após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento na região da Santa Casa. A ocorrência foi registrada na Rua Tiradentes, na Vila Mendonça.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta quando foi parado pela equipe. Durante a revista, os policiais encontraram dentro do capacete diversas porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 53 porções de cocaína, 11 porções de maconha do tipo “dry”, além de uma porção maior de maconha e um telefone celular.

Conforme informações levantadas durante a ocorrência, o suspeito estaria utilizando a motocicleta para realizar a entrega de drogas a usuários, prática conhecida como “delivery” de entorpecentes.