11 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGA MAIS PERIGOSA

'Dry': nova forma de maconha é apreendida pela PM em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Abordagem na Vila Mendonça terminou com apreensão de cocaína, maconha e celular
Abordagem na Vila Mendonça terminou com apreensão de cocaína, maconha e celular

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), em Araçatuba, após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento na região da Santa Casa. A ocorrência foi registrada na Rua Tiradentes, na Vila Mendonça.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta quando foi parado pela equipe. Durante a revista, os policiais encontraram dentro do capacete diversas porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 53 porções de cocaína, 11 porções de maconha do tipo “dry”, além de uma porção maior de maconha e um telefone celular.

Conforme informações levantadas durante a ocorrência, o suspeito estaria utilizando a motocicleta para realizar a entrega de drogas a usuários, prática conhecida como “delivery” de entorpecentes.

Após a abordagem, o homem foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça por suspeita de tráfico de drogas.

O que é a maconha 'dry'?

A chamada “dry” é uma forma mais concentrada de cannabis, geralmente produzida a partir da separação e concentração dos tricomas da planta, estruturas onde ficam grande parte dos canabinoides. O produto pode apresentar maior concentração de THC do que a maconha tradicional, dependendo da forma de produção. A denominação “dry” é usada no mercado ilegal para diferentes tipos de derivados concentrados de cannabis.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários