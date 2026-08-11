

Quase 10 mil estudantes das redes públicas de ensino das regiões de Araçatuba e Birigui devem participar do Provão Paulista Seriado 2026, avaliação que pode garantir acesso a vagas em universidades e faculdades públicas do Estado de São Paulo.

O levantamento considera alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, ou seja, todos os estudantes que participam da avaliação seriada. Quando considerado somente o grupo que está na 3ª série, o número chega a aproximadamente 3,1 mil estudantes nas regiões de Araçatuba e Birigui.

O Provão Paulista é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público paulista. Nesta edição, o Governo de São Paulo disponibiliza 15.819 vagas para cursos de graduação com ingresso em 2027.