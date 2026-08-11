Quase 10 mil estudantes das redes públicas de ensino das regiões de Araçatuba e Birigui devem participar do Provão Paulista Seriado 2026, avaliação que pode garantir acesso a vagas em universidades e faculdades públicas do Estado de São Paulo.
O levantamento considera alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, ou seja, todos os estudantes que participam da avaliação seriada. Quando considerado somente o grupo que está na 3ª série, o número chega a aproximadamente 3,1 mil estudantes nas regiões de Araçatuba e Birigui.
O Provão Paulista é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público paulista. Nesta edição, o Governo de São Paulo disponibiliza 15.819 vagas para cursos de graduação com ingresso em 2027.
As oportunidades estão distribuídas entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).
Do total de vagas, são 1.500 para a USP, 929 para a Unesp, 326 para a Unicamp, 3.064 para a Univesp e 10 mil para as Fatecs.
Como funciona na região
Os estudantes da rede estadual paulista têm inscrição automática no processo. O mesmo vale para alunos de escolas administradas pela USP, Unesp e Unicamp, além de estudantes de redes municipais e Etecs que aderiram à avaliação.
Na região, o número próximo de 10 mil participantes reúne os estudantes das três séries que fazem parte do modelo seriado. Para os alunos que estão concluindo o Ensino Médio, a prova ganha ainda mais importância por representar uma oportunidade de disputar uma vaga no ensino superior público.
O resultado obtido ao longo das etapas do Provão Paulista é utilizado no processo de seleção para as vagas destinadas aos estudantes.
Vagas para 2027
Nesta edição, também podem participar estudantes concluintes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que tenham terminado o Ensino Médio no primeiro semestre de 2026 ou estejam no último termo no segundo semestre deste ano.
Esses candidatos integram o Grupo B do processo seletivo.
Para os estudantes da rede pública que não possuem inscrição automática, o prazo para participar vai até 19 de agosto de 2026, às 23h59. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet, por meio da Fundação Vunesp.
Desde a criação do Provão Paulista, em 2023, mais de 60 mil vagas já foram disponibilizadas em instituições públicas de ensino superior do estado.
Para os estudantes de Araçatuba, Birigui e das cidades atendidas pelas duas regiões de ensino, a edição deste ano representa mais uma possibilidade de ingresso em universidades e faculdades públicas sem a necessidade de disputar exclusivamente os processos seletivos tradicionais.
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