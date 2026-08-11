Araçatuba se aproxima da marca de 700 acidentes envolvendo escorpiões em 2026, segundo a série histórica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde nessa semana. Os números mostram que os registros continuam em patamar elevado e chamam a atenção para os cuidados necessários, principalmente durante os períodos mais quentes do ano.

Somente em julho, foram registrados 98 acidentes, contra 62 ocorrências no mesmo mês de 2025. O aumento foi de aproximadamente 58% em um ano. Nos primeiros dias de agosto, a Secretaria de Saúde já contabilizou outros 10 casos.

Entre os meses já encerrados de 2026, fevereiro foi o período com maior número de acidentes, com 130 registros. Já junho apresentou o menor índice do ano até agora, com 55 casos. Até o momento em 2026 foram 676 casos.