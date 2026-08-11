Araçatuba se aproxima da marca de 700 acidentes envolvendo escorpiões em 2026, segundo a série histórica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde nessa semana. Os números mostram que os registros continuam em patamar elevado e chamam a atenção para os cuidados necessários, principalmente durante os períodos mais quentes do ano.
Somente em julho, foram registrados 98 acidentes, contra 62 ocorrências no mesmo mês de 2025. O aumento foi de aproximadamente 58% em um ano. Nos primeiros dias de agosto, a Secretaria de Saúde já contabilizou outros 10 casos.
Entre os meses já encerrados de 2026, fevereiro foi o período com maior número de acidentes, com 130 registros. Já junho apresentou o menor índice do ano até agora, com 55 casos. Até o momento em 2026 foram 676 casos.
Para efeito de comparação, durante todo o ano de 2025 foram registrados 1.279 acidentes com escorpiões em Araçatuba.
Julho registra alta expressiva
O número de ocorrências em julho representa uma diferença de 36 casos em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2025, foram 62 acidentes no mês, enquanto julho deste ano terminou com 98.
A elevação reforça a importância de manter medidas de prevenção dentro das residências e em áreas externas, já que os escorpiões costumam buscar locais escuros, úmidos e com disponibilidade de alimento, principalmente outros insetos.
Cuidados para evitar acidentes
A população deve evitar o acúmulo de entulho, folhas, madeira, materiais de construção e outros objetos que possam servir de abrigo para escorpiões. Também é importante manter quintais e terrenos limpos, vedar frestas e ralos e verificar roupas, calçados, toalhas e roupas de cama antes de utilizá-los.
Outra recomendação é não tentar pegar o animal com as mãos, mesmo que ele pareça morto. Caso um escorpião seja encontrado, a orientação é manter distância e acionar os serviços responsáveis pela captura ou controle.
Em caso de picada, a pessoa deve procurar atendimento médico o mais rápido possível. Não é recomendado fazer cortes no local, sugar o veneno, aplicar substâncias ou fazer torniquete.
Quais são os sintomas?
A picada de escorpião costuma provocar dor intensa e imediata, podendo também causar vermelhidão, inchaço, sensação de formigamento ou ardência no local.
Em casos mais graves, principalmente envolvendo crianças, podem surgir sintomas como náuseas, vômitos, suor excessivo, tremores, agitação, alterações nos batimentos cardíacos e dificuldade para respirar. Diante de qualquer sinal de agravamento, a busca por atendimento médico deve ser imediata.
A orientação é que, quando for seguro fazer isso, o animal seja fotografado ou levado para identificação pelas autoridades de saúde, sem que a pessoa se coloque novamente em risco.
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