A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba contabilizou 14 ocorrências envolvendo animais de grande porte entre 30 de junho e 8 de agosto. A maioria dos chamados estava relacionada à presença de animais soltos em ruas e avenidas da cidade.

Dos registros, 10 envolveram cavalos, éguas ou potros, enquanto outros quatro eram relacionados a bovinos. As equipes municipais fizeram deslocamentos aos endereços informados, além de rondas e buscas nas áreas indicadas pelos moradores.

Em quatro situações, os animais foram encontrados e retirados das vias públicas, sendo encaminhados para locais considerados adequados.

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