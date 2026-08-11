A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba contabilizou 14 ocorrências envolvendo animais de grande porte entre 30 de junho e 8 de agosto. A maioria dos chamados estava relacionada à presença de animais soltos em ruas e avenidas da cidade.
Dos registros, 10 envolveram cavalos, éguas ou potros, enquanto outros quatro eram relacionados a bovinos. As equipes municipais fizeram deslocamentos aos endereços informados, além de rondas e buscas nas áreas indicadas pelos moradores.
Em quatro situações, os animais foram encontrados e retirados das vias públicas, sendo encaminhados para locais considerados adequados.
Novo sistema de recolhimento
A prefeitura também iniciou uma nova etapa no atendimento desse tipo de ocorrência. Em 29 de julho, foi assinada a ordem de serviço para a atuação de uma empresa especializada no recolhimento, transporte, guarda, atendimento veterinário e identificação dos animais encontrados em espaços públicos.
A estrutura contará com médico-veterinário e profissionais capacitados. O serviço também prevê a utilização de microchips para identificação dos animais.
A medida deverá facilitar a localização de responsáveis que tenham animais encontrados repetidamente soltos, além de auxiliar a fiscalização prevista na legislação municipal.
Casos registrados
Das 14 ocorrências contabilizadas no período, 12 foram relacionadas a animais soltos e duas envolveram denúncias de possíveis maus-tratos.
Em alguns atendimentos, os animais já não estavam mais no endereço quando as equipes chegaram. Mesmo assim, os locais foram vistoriados para verificar possíveis sinais da ocorrência.
No dia 2 de agosto, dois bovinos foram encontrados em um terreno próximo à Avenida Abraão Buchalla. O responsável pelos animais foi localizado, recebeu orientações sobre os cuidados necessários e foi notificado.
No dia seguinte, um cavalo foi localizado na Avenida Fundadores. Durante a vistoria, os agentes verificaram que o animal estava dentro de uma área cercada.
Já em 6 de agosto, uma denúncia apontou possível situação de maus-tratos envolvendo um cavalo na Avenida Dois de Dezembro. A fiscalização constatou que o animal estava em espaço cercado e apresentava condições consideradas adequadas de saúde e manejo.
Também foram realizados quatro recolhimentos. Um cavalo foi retirado da Rua Pedro Grasse na noite de 7 de agosto. No dia seguinte, outros três animais foram recolhidos no cruzamento das ruas Gastão Vidigal e Bauru.
Como denunciar
A Secretaria de Meio Ambiente orienta os moradores a comunicarem rapidamente casos de animais de grande porte soltos em vias públicas ou suspeitas de maus-tratos.
As denúncias podem ser feitas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade pelo telefone (18) 3607-6550. A Guarda Municipal também recebe chamados pelo 153.
De acordo com a prefeitura, o abandono de animais e a falta de cuidado na contenção podem resultar em infrações, multas e outras penalidades previstas na legislação.
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