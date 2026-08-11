Um acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um ônibus deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (10), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em José Bonifácio.
A ocorrência começou durante uma tentativa de ultrapassagem feita pelo motorista de um caminhão que transportava tijolos.
O veículo tentava passar outro caminhão, que levava cana-de-açúcar. Para evitar uma colisão frontal entre os dois veículos, os motoristas realizaram uma manobra para desviar.
Durante a movimentação, a caminhonete atingiu a parte traseira do caminhão, rodou na pista e acabou batendo contra um ônibus.
O motorista da caminhonete ficou ferido e foi encontrado desorientado pelas equipes de atendimento. Ele recebeu os primeiros cuidados no local e foi levado para atendimento médico.
Até a última atualização da ocorrência, não havia sido informado o estado de saúde atualizado da vítima.
Os três veículos tiveram danos. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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