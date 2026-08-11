Um acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um ônibus deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (10), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em José Bonifácio.

A ocorrência começou durante uma tentativa de ultrapassagem feita pelo motorista de um caminhão que transportava tijolos.

O veículo tentava passar outro caminhão, que levava cana-de-açúcar. Para evitar uma colisão frontal entre os dois veículos, os motoristas realizaram uma manobra para desviar.