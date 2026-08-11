11 de agosto de 2026
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ASSIS CHATEAUBRIAND

Batida entre caminhão, ônibus e caminhonete deixa homem ferido

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio
Acidente aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio

Um acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um ônibus deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (10), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em José Bonifácio.

A ocorrência começou durante uma tentativa de ultrapassagem feita pelo motorista de um caminhão que transportava tijolos.

O veículo tentava passar outro caminhão, que levava cana-de-açúcar. Para evitar uma colisão frontal entre os dois veículos, os motoristas realizaram uma manobra para desviar.

Durante a movimentação, a caminhonete atingiu a parte traseira do caminhão, rodou na pista e acabou batendo contra um ônibus.

O motorista da caminhonete ficou ferido e foi encontrado desorientado pelas equipes de atendimento. Ele recebeu os primeiros cuidados no local e foi levado para atendimento médico.

Até a última atualização da ocorrência, não havia sido informado o estado de saúde atualizado da vítima.

Os três veículos tiveram danos.  As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

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