Atenção, pais e responsáveis: a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos pode precisar de atualização. Birigui participa da Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até 1º de setembro, com o objetivo de recuperar doses que estejam atrasadas e ampliar a proteção contra diversas doenças.

A ação é realizada pela Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o período da campanha, as equipes das unidades de saúde irão conferir individualmente a situação vacinal de cada criança e adolescente e verificar quais imunizantes precisam ser aplicados, levando em consideração a idade e o histórico registrado na caderneta.

Para receber o atendimento, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento da criança ou adolescente até uma das unidades participantes. Após a conferência, os profissionais de saúde indicarão as doses necessárias conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Atendimento acontece durante toda a semana