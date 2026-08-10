10 de agosto de 2026
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PREVENÇÃO

Birigui reforça vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Campanha de Multivacinação segue até 1º de setembro e busca identificar doses atrasadas e ampliar a proteção contra doenças preveníveis
Campanha de Multivacinação segue até 1º de setembro e busca identificar doses atrasadas e ampliar a proteção contra doenças preveníveis

Atenção, pais e responsáveis: a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos pode precisar de atualização. Birigui participa da Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até 1º de setembro, com o objetivo de recuperar doses que estejam atrasadas e ampliar a proteção contra diversas doenças.

A ação é realizada pela Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o período da campanha, as equipes das unidades de saúde irão conferir individualmente a situação vacinal de cada criança e adolescente e verificar quais imunizantes precisam ser aplicados, levando em consideração a idade e o histórico registrado na caderneta.

Para receber o atendimento, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento da criança ou adolescente até uma das unidades participantes. Após a conferência, os profissionais de saúde indicarão as doses necessárias conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Atendimento acontece durante toda a semana

As salas de vacinação das UBSs de Birigui funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30.

Quatro unidades têm horário ampliado e permanecem abertas até 19h: UBS 1, no Cidade Jardim; UBS 9, no Santana; UBS 10, no Colinas; e UBS 11, no Portal da Pérola.

A campanha contempla diferentes vacinas, de acordo com a faixa etária e a situação de cada pessoa. Entre os imunizantes estão os que protegem contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatites, meningites, febre amarela, HPV, influenza e covid-19, entre outras doenças.

Dia D terá vacinação em todas as UBSs

Birigui também terá uma mobilização especial durante o Dia D Nacional de Multivacinação, marcado para 22 de agosto.

Na data, todas as Unidades Básicas de Saúde do município estarão com as salas de vacinação abertas durante todo o dia, facilitando o acesso de famílias que não conseguem comparecer durante o horário convencional.

A orientação é não deixar para a última hora. A atualização da caderneta permite identificar vacinas pendentes e completar os esquemas de imunização, contribuindo para manter crianças e adolescentes protegidos contra doenças que podem ser prevenidas pela vacinação.

Pais e responsáveis devem conferir a caderneta e procurar a unidade de saúde mais próxima antes do encerramento da campanha, em 1º de setembro.

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