O município de Gabriel Monteiro pretende recorrer à Justiça para tentar anular a nota 5,6 obtida nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Ideb 2025. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura afirma que problemas ocorridos durante a aplicação do Saeb podem ter comprometido o resultado.
A nota representa queda em relação aos 7,4 registrados em 2023. Segundo a secretária municipal de Educação, Neila Cristina Bianchini, a contestação está relacionada à aplicação da prova aos alunos do 5º ano B da EMEIF Maria Gazot Talarico, em 20 de outubro de 2025.
Secretaria aponta troca de materiais
De acordo com a Secretaria, a profissional responsável pela aplicação era externa à escola e contratada para a realização da avaliação.
O Saeb utiliza diferentes versões de cadernos de prova, cada uma vinculada ao respectivo cartão de respostas. Segundo o município, houve falha na distribuição desses materiais e alguns estudantes receberam cadernos de uma versão e cartões correspondentes a outra.
A situação teria sido percebida pelos próprios alunos e comunicada à aplicadora. Ainda segundo a Secretaria, houve substituição dos cartões, mas o procedimento não teria corrigido adequadamente a incompatibilidade com os cadernos distribuídos.
Para a pasta, o episódio pode ter comprometido o resultado da avaliação.
Problema teria sido comunicado no mesmo dia
A Secretaria afirma que a contestação é anterior à divulgação do Ideb. A escola teria registrado as ocorrências no próprio dia da aplicação e comunicado o caso à Unidade Regional de Ensino (URE) de Birigui e, posteriormente, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Também teriam sido relatados problemas de organização e orientações contraditórias durante a aplicação.
Segundo a pasta, a escola possui registros de áudio e vídeo que poderão ser utilizados para comprovar as situações relatadas.
Saresp teve resultado diferente
A Secretaria também cita o desempenho da escola no Saresp 2025. Segundo o município, a unidade obteve nota 7,32 nessa avaliação, realizada em novembro, ante os 5,6 registrados no Ideb.
Para a administração municipal, a diferença reforça a necessidade de avaliar as circunstâncias em que o Saeb foi aplicado. A Secretaria afirma que não questiona o sistema nacional de avaliação, mas especificamente a aplicação realizada na unidade.
Município pretende recorrer à Justiça
Segundo a Secretaria, a reclamação apresentada pela escola foi encaminhada pela URE de Birigui à Secretaria da Educação do Estado.
O município afirma que o Inep informou não ser possível realizar nova aplicação da prova e que o recurso acabou indeferido.
Diante da manutenção do resultado, a Prefeitura pretende buscar a via judicial e apresentar documentos e registros relacionados à aplicação do Saeb para pedir a anulação da nota.
A Secretaria sustenta que a escola não deu causa aos problemas relatados e teme que o resultado produza reflexos nos indicadores educacionais do município.
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