10 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO EM DEBATE

Gabriel Monteiro vai à Justiça para tentar anular nota do Ideb

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Guilherme Renan
EMEIF Maria Gazot Talarico, onde ocorreu a aplicação do Saeb 2025 questionada pela Secretaria Municipal de Educação
EMEIF Maria Gazot Talarico, onde ocorreu a aplicação do Saeb 2025 questionada pela Secretaria Municipal de Educação

O município de Gabriel Monteiro pretende recorrer à Justiça para tentar anular a nota 5,6 obtida nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Ideb 2025. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura afirma que problemas ocorridos durante a aplicação do Saeb podem ter comprometido o resultado.

A nota representa queda em relação aos 7,4 registrados em 2023. Segundo a secretária municipal de Educação, Neila Cristina Bianchini, a contestação está relacionada à aplicação da prova aos alunos do 5º ano B da EMEIF Maria Gazot Talarico, em 20 de outubro de 2025.

Secretaria aponta troca de materiais

De acordo com a Secretaria, a profissional responsável pela aplicação era externa à escola e contratada para a realização da avaliação.

O Saeb utiliza diferentes versões de cadernos de prova, cada uma vinculada ao respectivo cartão de respostas. Segundo o município, houve falha na distribuição desses materiais e alguns estudantes receberam cadernos de uma versão e cartões correspondentes a outra.

A situação teria sido percebida pelos próprios alunos e comunicada à aplicadora. Ainda segundo a Secretaria, houve substituição dos cartões, mas o procedimento não teria corrigido adequadamente a incompatibilidade com os cadernos distribuídos.

Para a pasta, o episódio pode ter comprometido o resultado da avaliação.

Problema teria sido comunicado no mesmo dia

A Secretaria afirma que a contestação é anterior à divulgação do Ideb. A escola teria registrado as ocorrências no próprio dia da aplicação e comunicado o caso à Unidade Regional de Ensino (URE) de Birigui e, posteriormente, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Também teriam sido relatados problemas de organização e orientações contraditórias durante a aplicação.

Segundo a pasta, a escola possui registros de áudio e vídeo que poderão ser utilizados para comprovar as situações relatadas.

Saresp teve resultado diferente

A Secretaria também cita o desempenho da escola no Saresp 2025. Segundo o município, a unidade obteve nota 7,32 nessa avaliação, realizada em novembro, ante os 5,6 registrados no Ideb.

Para a administração municipal, a diferença reforça a necessidade de avaliar as circunstâncias em que o Saeb foi aplicado. A Secretaria afirma que não questiona o sistema nacional de avaliação, mas especificamente a aplicação realizada na unidade.

Município pretende recorrer à Justiça

Segundo a Secretaria, a reclamação apresentada pela escola foi encaminhada pela URE de Birigui à Secretaria da Educação do Estado.

O município afirma que o Inep informou não ser possível realizar nova aplicação da prova e que o recurso acabou indeferido.

Diante da manutenção do resultado, a Prefeitura pretende buscar a via judicial e apresentar documentos e registros relacionados à aplicação do Saeb para pedir a anulação da nota.

A Secretaria sustenta que a escola não deu causa aos problemas relatados e teme que o resultado produza reflexos nos indicadores educacionais do município.

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