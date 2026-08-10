O município de Gabriel Monteiro pretende recorrer à Justiça para tentar anular a nota 5,6 obtida nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Ideb 2025. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura afirma que problemas ocorridos durante a aplicação do Saeb podem ter comprometido o resultado.

A nota representa queda em relação aos 7,4 registrados em 2023. Segundo a secretária municipal de Educação, Neila Cristina Bianchini, a contestação está relacionada à aplicação da prova aos alunos do 5º ano B da EMEIF Maria Gazot Talarico, em 20 de outubro de 2025.

Secretaria aponta troca de materiais

De acordo com a Secretaria, a profissional responsável pela aplicação era externa à escola e contratada para a realização da avaliação.