Poucos países reúnem um potencial energético tão diversificado quanto o Brasil. Temos petróleo, gás natural, hidrelétricas, biocombustíveis, biomassa, energia solar e eólica em condições capazes de colocar o país em posição privilegiada. Em um mundo que volta a tratar a energia como elemento estratégico para o crescimento econômico e a segurança das nações, essa diversidade representa um patrimônio valioso. Ter recursos, porém, não basta. O desafio brasileiro é transformá-los em vantagem competitiva.

Essa discussão ganha nova dimensão com a digitalização da economia. A expansão da inteligência artificial e dos data centers acrescenta uma demanda crescente por eletricidade. Ao mesmo tempo, indústria, transportes, agronegócio e melhoria da qualidade de vida continuam pressionando o consumo. Quanto mais uma economia cresce e incorpora tecnologia, maior é sua necessidade de energia.

Por isso, a segurança energética voltou ao centro das estratégias das grandes economias. Países investem em fontes renováveis e novas tecnologias sem abandonar alternativas capazes de oferecer estabilidade aos seus sistemas. Petróleo, gás natural e energia nuclear continuam presentes. Não existe uma única fonte capaz de responder, isoladamente, às necessidades de uma economia moderna.

O Brasil precisa transformar essa complementaridade em estratégia. Nossa diversidade permite avançar na transição energética sem comprometer a segurança do abastecimento. Não precisamos escolher entre petróleo e biocombustíveis, hidrelétricas e energia solar ou gás natural e energia eólica. Precisamos utilizar nossos recursos de forma inteligente, ampliar a eficiência e criar condições para novos investimentos.

O petróleo é um exemplo dessa oportunidade. O crescimento da produção brasileira, especialmente a partir do pré-sal, ampliou a relevância do país no mercado internacional. Entretanto, nossa capacidade de transformar internamente essa matéria-prima ainda não acompanha as necessidades do mercado. Produzimos e exportamos petróleo, mas continuamos dependentes da importação de derivados para complementar o abastecimento.

Essa situação cria vulnerabilidade. Quando buscamos combustíveis no exterior, parte da segurança energética passa a depender de preços internacionais, disponibilidade de produtos, custos de frete, rotas marítimas e acontecimentos geopolíticos sobre os quais não temos controle.

Ampliar a capacidade brasileira de refino deve, portanto, integrar uma estratégia nacional de competitividade. Isso não significa colocar petróleo e transição energética em lados opostos. O país continuará necessitando de derivados enquanto amplia o uso de biocombustíveis, a eletrificação e outras alternativas de menor intensidade de carbono.

O investimento privado pode ter papel decisivo nesse processo. Refinarias independentes de pequeno e médio portes podem complementar a infraestrutura existente e aproximar a produção dos mercados consumidores. Essa possibilidade é particularmente importante no interior, onde o avanço do agronegócio, da indústria e dos corredores logísticos criou novos polos econômicos e ampliou a demanda por energia.

O refino regional pode reduzir distâncias logísticas, diversificar fornecedores e tornar o abastecimento mais resiliente. Seus efeitos ultrapassam a atividade industrial: gera empregos qualificados, amplia a arrecadação, movimenta fornecedores e atrai novos investimentos.

A experiência da SSOil Energy, no interior paulista, demonstra o potencial desse modelo. Localizar a produção próxima de importantes regiões consumidoras e corredores logísticos mostra como o capital privado pode contribuir para descentralizar a infraestrutura energética e complementar a atuação das grandes refinarias.

Para que esse movimento ganhe escala, o Brasil precisa criar condições adequadas para investimentos de longo prazo. Segurança jurídica, previsibilidade regulatória, acesso competitivo à matéria-prima e condições equilibradas de concorrência são fundamentais para transformar projetos em investimentos efetivos.

O próprio refino também pode participar da transformação energética. Novas tecnologias permitem incorporar matérias-primas renováveis e produzir combustíveis de menor intensidade de carbono. Diesel verde e combustível sustentável de aviação abrem perspectivas para uma indústria capaz de combinar infraestrutura, inovação e sustentabilidade. A SSOil já estuda um projeto nessa direção.

Essa é uma das grandes vantagens brasileiras: não precisamos escolher entre os recursos energéticos que possuímos hoje e as fontes que ganharão espaço amanhã. Podemos desenvolvê-los de forma complementar.

Em uma economia global marcada pela inteligência artificial, reindustrialização e busca por segurança nas cadeias produtivas, energia confiável e competitiva será decisiva para atrair investimentos.

O Brasil já possui os recursos. Precisa agora conectá-los em uma estratégia de produção, refino, infraestrutura e inovação. Nosso desafio não é descobrir onde encontrar energia, mas transformar esse patrimônio em produtividade, investimento e desenvolvimento. Na nova economia global, ter energia é uma vantagem. Saber transformá-la em competitividade será determinante.