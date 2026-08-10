Um homem de 61 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente com uma motociclista de 22 anos, na noite de sábado (9), na SP-463, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista conduzia um Renault Sandero e realizava uma ultrapassagem para acessar a alça de entrada da cidade quando colidiu lateralmente com uma Honda Biz. A jovem caiu e foi socorrida à Santa Casa.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,76 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Já o exame feito pela motociclista teve resultado negativo.