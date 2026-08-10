10 de agosto de 2026
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Motorista é preso por embriaguez após acidente na Elyéser

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1,8 mil, que foi paga, e ele foi colocado em liberdade
A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1,8 mil, que foi paga, e ele foi colocado em liberdade

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente com uma motociclista de 22 anos, na noite de sábado (9), na SP-463, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista conduzia um Renault Sandero e realizava uma ultrapassagem para acessar a alça de entrada da cidade quando colidiu lateralmente com uma Honda Biz. A jovem caiu e foi socorrida à Santa Casa.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,76 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Já o exame feito pela motociclista teve resultado negativo.

Na delegacia, o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1,8 mil, que foi paga, e ele foi colocado em liberdade.

A possível lesão corporal culposa decorrente do acidente será apurada durante o inquérito policial.

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