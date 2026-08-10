Um motociclista de 28 anos morreu após sofrer uma queda de moto na madrugada desta segunda-feira (10), na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Recanto Verde, em Birigui. A vítima foi identificada como Douglas Henrique Teixeira Maximo. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Segundo o boletim de ocorrência, Douglas seguia de motocicleta pela avenida quando, sofreu a queda. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 3h31. Conforme o registro, a motocicleta utilizada pela vítima pertencia à uma lanchonete onde Douglas trabalhava.
A familiar que compareceu à delegacia informou que não sabia a placa da motocicleta e também não tinha informações sobre a dinâmica da queda. Ela relatou ainda que passou pelo local posteriormente e não encontrou vestígios do acidente.
O boletim informa que, até o momento do registro, não havia sido recebida comunicação ou solicitação de perícia para o local do acidente. Dessa forma, não foram registrados outros detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência.
O caso já foi instaurado inquérito policial e a Polícia Civil está em diligências para obter imagens de câmera e mais informações sobre como se deu o acidente.
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