Um motociclista de 28 anos morreu após sofrer uma queda de moto na madrugada desta segunda-feira (10), na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Recanto Verde, em Birigui. A vítima foi identificada como Douglas Henrique Teixeira Maximo. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo o boletim de ocorrência, Douglas seguia de motocicleta pela avenida quando, sofreu a queda. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 3h31. Conforme o registro, a motocicleta utilizada pela vítima pertencia à uma lanchonete onde Douglas trabalhava.