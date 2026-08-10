Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 40 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de domingo (9), no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na Rua Fundador Paulino Gatto, durante patrulhamento realizado pela equipe policial. Segundo a PM, os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele três microtubos contendo cocaína, R$ 12 em dinheiro e um celular.

Ainda conforme o relato policial, durante a abordagem, o homem teria admitido que comercializava entorpecentes. Ele também teria indicado aos policiais um ponto específico em uma área de mata localizada em frente à residência.