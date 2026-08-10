Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 40 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de domingo (9), no bairro Mão Divina, em Araçatuba.
A ocorrência foi registrada na Rua Fundador Paulino Gatto, durante patrulhamento realizado pela equipe policial. Segundo a PM, os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele três microtubos contendo cocaína, R$ 12 em dinheiro e um celular.
Ainda conforme o relato policial, durante a abordagem, o homem teria admitido que comercializava entorpecentes. Ele também teria indicado aos policiais um ponto específico em uma área de mata localizada em frente à residência.
Os policiais foram até o local informado e localizaram mais 60 microtubos contendo cocaína. Com isso, a apreensão total chegou a 63 porções da droga.
A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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