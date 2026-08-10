A Câmara Municipal de Birigui se reúne nesta terça-feira (11) para uma sessão ordinária que terá entre os principais assuntos da ordem do dia um projeto de lei que autoriza o Município e o BiriguiPrev a realizarem descontos proporcionais nas mensalidades do plano de saúde de servidores, aposentados e pensionistas.

A proposta estabelece que o desconto poderá ser feito considerando o período em que o serviço de assistência à saúde permaneceu disponível ao beneficiário, até a data efetiva da suspensão ou extinção do benefício. A medida vale para diferentes situações de cancelamento, incluindo óbito, demissão, exoneração, rescisão ou desligamento de servidor, além do cancelamento solicitado pelo próprio beneficiário.

Segundo a justificativa apresentada pela Prefeitura, a mudança busca dar segurança jurídica a um procedimento que já ocorre na operacionalização do plano. O Executivo afirma que, atualmente, há situações em que a cobertura permanece disponível até o processamento administrativo do cancelamento, mas não existe previsão legal expressa para o desconto proporcional. A proposta sustenta que a cobrança deve corresponder ao período em que o serviço esteve efetivamente à disposição.