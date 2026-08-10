10 de agosto de 2026
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Câmara de Birigui vota desconto proporcional de plano de saúde

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Birigui
Projeto permite cobrança proporcional até cancelamento do benefício
Projeto permite cobrança proporcional até cancelamento do benefício

A Câmara Municipal de Birigui se reúne nesta terça-feira (11) para uma sessão ordinária que terá entre os principais assuntos da ordem do dia um projeto de lei que autoriza o Município e o BiriguiPrev a realizarem descontos proporcionais nas mensalidades do plano de saúde de servidores, aposentados e pensionistas.

A proposta estabelece que o desconto poderá ser feito considerando o período em que o serviço de assistência à saúde permaneceu disponível ao beneficiário, até a data efetiva da suspensão ou extinção do benefício. A medida vale para diferentes situações de cancelamento, incluindo óbito, demissão, exoneração, rescisão ou desligamento de servidor, além do cancelamento solicitado pelo próprio beneficiário.

Segundo a justificativa apresentada pela Prefeitura, a mudança busca dar segurança jurídica a um procedimento que já ocorre na operacionalização do plano. O Executivo afirma que, atualmente, há situações em que a cobertura permanece disponível até o processamento administrativo do cancelamento, mas não existe previsão legal expressa para o desconto proporcional. A proposta sustenta que a cobrança deve corresponder ao período em que o serviço esteve efetivamente à disposição.

Outro projeto previsto na sessão trata das regras para denominação de vias públicas, bairros, praças, edifícios e outras obras públicas. A proposta, de autoria do vereador Valdemir Frederico, revoga o artigo 4º da Resolução nº 414, que regulamenta a distribuição dessas denominações entre os vereadores.

De acordo com a justificativa, a alteração pretende tornar mais rápida e menos burocrática a tramitação dos projetos. O texto aponta que a exigência de recusa do protocolo pela ausência de número de cadastro e registro pode dificultar o andamento das propostas e que essas informações poderiam ser complementadas durante a instrução do processo legislativo.

Ao todo, serão dois projetos em discussão e votação na ordem do dia da sessão. A reunião poderá ser acompanhada pela população por meio da TV Câmara e também pelo canal oficial da Câmara Municipal de Birigui no YouTube.

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