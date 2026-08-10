Um homem de 28 anos foi preso após ser flagrado transportando uma grande quantidade de medicamentos e anabolizantes sem documentação fiscal pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A abordagem aconteceu por volta das 11h30 deste domingo (9), durante a Operação Impacto.
Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, abordaram um Volkswagen T-Cross no km 294 da rodovia. Durante a fiscalização, a equipe encontrou diversos produtos destinados, entre outros fins, ao emagrecimento e ao uso anabolizante.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, foram apreendidas 1.600 ampolas de T.G 15, 792 de Lipolees, 60 de Masterol, 108 ampolas de anabolizantes Landerlan e outros 2 mil comprimidos da mesma marca.
Também foram localizadas 70 ampolas de Restostyl, quatro de Tesamorelin e quatro de 5-Amino 1MQ. De acordo com a ocorrência, todos os produtos estavam sendo transportados sem nota fiscal.
O motorista, que é morador de Aracaju (SE), foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba. No local, a prisão em flagrante foi formalizada e tanto os medicamentos quanto o veículo foram apreendidos.
Conforme estimativa da polícia, o valor da carga apreendida chega a aproximadamente R$ 800 mil. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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