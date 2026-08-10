Araçatuba recebe a partir desta segunda-feira (10) uma estrutura itinerante voltada ao acolhimento e à proteção de mulheres, incluindo aquelas que enfrentam situações de violência doméstica, familiar ou sexual.

O Circuito Integrado de Proteção às Mulheres permanecerá na Praça Rui Barbosa, no Centro, até sexta-feira (14). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A estrutura foi montada para concentrar, em um mesmo espaço, diferentes serviços que fazem parte da rede de proteção. A proposta é facilitar o acesso das mulheres a informações, orientação jurídica, acolhimento e encaminhamentos necessários em cada situação.