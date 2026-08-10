Araçatuba recebe a partir desta segunda-feira (10) uma estrutura itinerante voltada ao acolhimento e à proteção de mulheres, incluindo aquelas que enfrentam situações de violência doméstica, familiar ou sexual.
O Circuito Integrado de Proteção às Mulheres permanecerá na Praça Rui Barbosa, no Centro, até sexta-feira (14). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência Social.
A estrutura foi montada para concentrar, em um mesmo espaço, diferentes serviços que fazem parte da rede de proteção. A proposta é facilitar o acesso das mulheres a informações, orientação jurídica, acolhimento e encaminhamentos necessários em cada situação.
Nesta segunda-feira (10), terça-feira (11) e quinta-feira (13), o atendimento individual será realizado das 9h às 17h. Na quarta-feira (12), o funcionamento será das 13h às 17h. No último dia da ação, sexta-feira (14), os serviços estarão disponíveis das 9h às 13h.
Podem procurar o atendimento mulheres de Araçatuba e também de municípios da região que estejam enfrentando situações de violência ou que necessitem de orientação relacionada à rede de proteção. Também serão atendidas mulheres que já tenham medidas protetivas de urgência ou estejam enfrentando problemas relacionados ao descumprimento dessas determinações.
Rede de atendimento
A carreta reúne representantes de diferentes órgãos públicos ligados à proteção e ao acesso à Justiça. Entre eles estão a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assistência Social.
Durante o atendimento, as mulheres poderão receber suporte psicossocial, orientações jurídicas, informações sobre o registro de boletim de ocorrência e sobre a solicitação de medidas protetivas, além de encaminhamentos para os serviços municipais de saúde e assistência social.
A iniciativa também conta com um espaço destinado às crianças que acompanham as mulheres durante o atendimento.
A proposta do circuito é aproximar os serviços públicos de quem precisa de ajuda e evitar que a mulher tenha de percorrer diferentes órgãos para conseguir atendimento. A integração entre as instituições busca tornar o acolhimento mais rápido e reduzir a chamada revitimização.
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