Estudantes de Araçatuba e das cidades da região terão novas oportunidades de formação gratuita por meio das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza. O calendário do Vestibular 2027 das Fatecs foi divulgado na quinta-feira (6), com inscrições para o processo seletivo previstas para começar em setembro.
Em Araçatuba, a Fatec oferece cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biocombustíveis e Gestão Empresarial. Já em Ilha Solteira, a unidade conta com o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. A relação oficial do Centro Paula Souza confirma a presença das duas Fatecs na região.
Para quem pretende disputar uma vaga nas Fatecs, o período para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição começa em 24 de agosto e segue até 11 de setembro. As inscrições para o vestibular serão abertas em 14 de setembro e poderão ser feitas até as 15h de 6 de novembro. A prova está marcada para 13 de dezembro.
O cronograma prevê ainda a divulgação dos locais de exame em 9 de dezembro, a partir das 15h. Já a classificação geral e a primeira chamada para matrícula serão divulgadas em 18 de janeiro de 2027.
Etecs ampliam opções na região
A rede de Escolas Técnicas Estaduais também está presente em diferentes municípios da região de Araçatuba. Há unidades em Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis, ampliando o acesso ao ensino profissionalizante gratuito.
Na Etec de Araçatuba, localizada na Avenida Prestes Maia, no Jardim Ipanema, estão entre as opções de formação os cursos de Farmácia, Manutenção e Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho, além das alternativas de ensino médio integrado, conforme a oferta apresentada para a unidade. O calendário do vesrtibulinho será divulgado em breve.
A Etec de Araçatuba está instalada na Avenida Prestes Maia, 1.764, no Jardim Ipanema. A unidade integra a rede estadual de ensino técnico e profissionalizante.
Calendário da Fatec
- 24 de agosto a 11 de setembro: pedido de isenção ou redução da taxa;
- 14 de setembro a 6 de novembro, até 15h: inscrições para o vestibular;
- 9 de dezembro, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova;
- 13 de dezembro: realização do exame;
- 18 de janeiro de 2027, a partir das 15h: classificação geral e primeira chamada para matrícula.
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