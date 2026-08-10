Estudantes de Araçatuba e das cidades da região terão novas oportunidades de formação gratuita por meio das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza. O calendário do Vestibular 2027 das Fatecs foi divulgado na quinta-feira (6), com inscrições para o processo seletivo previstas para começar em setembro.

Em Araçatuba, a Fatec oferece cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biocombustíveis e Gestão Empresarial. Já em Ilha Solteira, a unidade conta com o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. A relação oficial do Centro Paula Souza confirma a presença das duas Fatecs na região.

Para quem pretende disputar uma vaga nas Fatecs, o período para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição começa em 24 de agosto e segue até 11 de setembro. As inscrições para o vestibular serão abertas em 14 de setembro e poderão ser feitas até as 15h de 6 de novembro. A prova está marcada para 13 de dezembro.