Araçatuba deve ter uma semana de tempo firme, com predomínio de sol e nenhuma previsão de chuva entre esta segunda-feira (10) e sábado (15), segundo a previsão apresentada pelo IPMet, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp.
O destaque fica para a elevação das temperaturas ao longo da semana. Os termômetros devem atingir 33°C nesta segunda-feira, chegando a 34°C na quarta-feira, 35°C na quinta e na sexta-feira e alcançando 36°C no sábado (15). Com isso, a cidade poderá enfrentar uma sequência de tardes bastante quentes em pleno inverno.
As temperaturas mínimas, por outro lado, permanecem mais amenas durante as primeiras horas do dia. A previsão indica 20°C nesta segunda-feira, queda para 14°C na terça, 16°C na quarta e mínimas próximas dos 19°C entre quinta e sábado. A combinação de manhãs mais frescas e tardes quentes mantém uma amplitude térmica significativa na região.
Pela previsão do IPMet, não há indicação de acumulados de chuva para Araçatuba durante o período analisado. O cenário é de sol, baixa nebulosidade e tempo seco, com o calor ganhando força principalmente a partir da metade da semana.
A previsão também mostra ventos variando ao longo dos dias, sem indicação, no período analisado, de um sistema capaz de provocar mudanças significativas no tempo ou retorno das chuvas para Araçatuba.
Alerta de ciclone ficou para trás
A previsão de tempo firme também contrasta com a preocupação registrada recentemente na região. Na semana passada, houve alerta e monitoramento diante da influência de um ciclone extratropical e de uma frente associada ao sistema, que provocaram preocupação com chuva forte e ventos em diferentes áreas do Estado.
Em Araçatuba, porém, o cenário foi bem menos severo do que chegou a ser projetado. A cidade registrou uma pancada de chuva forte na sexta-feira, mas, felizmente, o episódio não evoluiu para um evento de maiores proporções. Graças a Deus, os impactos esperados não se confirmaram na intensidade que chegou a ser cogitada.
A passagem do sistema reforça, entretanto, a importância de acompanhar os avisos oficiais, já que ciclones e frentes frias podem provocar mudanças rápidas nas condições meteorológicas. A Defesa Civil paulista mantém canais de monitoramento e alerta para situações de tempo severo.
Prudente, Rio Preto e outras regiões
A tendência de calor também aparece em previsões para outras áreas do interior paulista. Presidente Prudente, por exemplo, também entra na semana com predomínio de tempo aberto e baixa possibilidade de chuva, enquanto São José do Rio Preto permanece em uma região conhecida pelas temperaturas elevadas durante o inverno. Dados de serviços meteorológicos consultados apontam para a continuidade de um cenário predominantemente seco e quente no interior.
No contexto estadual, o interior de São Paulo tende a apresentar temperaturas mais altas do que as áreas litorâneas e a capital, especialmente durante as tardes. A própria Defesa Civil acompanha as diferenças entre as regiões e mantém boletins meteorológicos para orientar a população.
Com máximas próximas ou acima dos 35°C, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação, exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes do dia. O tempo seco também pode aumentar o desconforto, especialmente durante as tardes.
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