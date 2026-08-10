Araçatuba deve ter uma semana de tempo firme, com predomínio de sol e nenhuma previsão de chuva entre esta segunda-feira (10) e sábado (15), segundo a previsão apresentada pelo IPMet, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp.

O destaque fica para a elevação das temperaturas ao longo da semana. Os termômetros devem atingir 33°C nesta segunda-feira, chegando a 34°C na quarta-feira, 35°C na quinta e na sexta-feira e alcançando 36°C no sábado (15). Com isso, a cidade poderá enfrentar uma sequência de tardes bastante quentes em pleno inverno.

As temperaturas mínimas, por outro lado, permanecem mais amenas durante as primeiras horas do dia. A previsão indica 20°C nesta segunda-feira, queda para 14°C na terça, 16°C na quarta e mínimas próximas dos 19°C entre quinta e sábado. A combinação de manhãs mais frescas e tardes quentes mantém uma amplitude térmica significativa na região.