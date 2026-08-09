Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi localizado e preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (9), no bairro Moimaz, em Birigui.

A captura foi realizada por policiais da 4ª Companhia da PM, que receberam informações sobre o possível paradeiro do foragido durante patrulhamento pela região. Segundo a corporação, o homem já havia conseguido escapar de uma abordagem anterior.

Com as novas informações, os policiais foram até as proximidades do imóvel indicado e iniciaram buscas. O suspeito acabou localizado e abordado sem oferecer resistência. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.