10 de agosto de 2026
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Foragido por tráfico é localizado e preso pela PM em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan/FR
4º Cia de Birigui
4º Cia de Birigui

Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi localizado e preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (9), no bairro Moimaz, em Birigui.

A captura foi realizada por policiais da 4ª Companhia da PM, que receberam informações sobre o possível paradeiro do foragido durante patrulhamento pela região. Segundo a corporação, o homem já havia conseguido escapar de uma abordagem anterior.

Com as novas informações, os policiais foram até as proximidades do imóvel indicado e iniciaram buscas. O suspeito acabou localizado e abordado sem oferecer resistência. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Na checagem dos dados, os policiais confirmaram que havia contra o homem um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Ainda conforme a ocorrência, o homem afirmou saber que era procurado pela Justiça. A consulta aos sistemas policiais confirmou a validade do mandado, com prazo de cumprimento até agosto de 2030.
Diante do risco de uma nova tentativa de fuga, os policiais realizaram o uso de algemas dentro dos critérios legais e comunicaram ao detido seus direitos constitucionais.

O homem foi encaminhado para a Polícia Judiciária, onde permaneceu sob custódia e à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo possui registros anteriores relacionados a tráfico de drogas, receptação, desobediência e resistência, informações que integram os registros da ocorrência.

A prisão ocorreu durante o patrulhamento preventivo realizado pela PM em Birigui e contou com informações que ajudaram os policiais a localizar o procurado.

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