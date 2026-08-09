Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi localizado e preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (9), no bairro Moimaz, em Birigui.
A captura foi realizada por policiais da 4ª Companhia da PM, que receberam informações sobre o possível paradeiro do foragido durante patrulhamento pela região. Segundo a corporação, o homem já havia conseguido escapar de uma abordagem anterior.
Com as novas informações, os policiais foram até as proximidades do imóvel indicado e iniciaram buscas. O suspeito acabou localizado e abordado sem oferecer resistência. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Na checagem dos dados, os policiais confirmaram que havia contra o homem um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
Ainda conforme a ocorrência, o homem afirmou saber que era procurado pela Justiça. A consulta aos sistemas policiais confirmou a validade do mandado, com prazo de cumprimento até agosto de 2030.
Diante do risco de uma nova tentativa de fuga, os policiais realizaram o uso de algemas dentro dos critérios legais e comunicaram ao detido seus direitos constitucionais.
O homem foi encaminhado para a Polícia Judiciária, onde permaneceu sob custódia e à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Militar, o indivíduo possui registros anteriores relacionados a tráfico de drogas, receptação, desobediência e resistência, informações que integram os registros da ocorrência.
A prisão ocorreu durante o patrulhamento preventivo realizado pela PM em Birigui e contou com informações que ajudaram os policiais a localizar o procurado.
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