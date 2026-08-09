A Câmara Municipal de Penápolis terá uma sessão movimentada nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, com dez projetos previstos para votação. Entre as propostas estão medidas que envolvem a liquidação da Emurpe, repasses para entidades assistenciais e de saúde e suplementações que, somadas, representam milhões de reais em recursos públicos.

Um dos assuntos que promete chamar a atenção dos vereadores é a Mensagem nº 86, enviada pelo Poder Executivo, que trata da liquidação da Emurpe. A proposta recebeu uma emenda apresentada por parlamentares com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos dos funcionários da empresa durante o processo de encerramento das atividades.

Também estão na pauta projetos que autorizam novos repasses para entidades do município. A Mensagem nº 119 prevê a destinação de R$ 100 mil para a Apae e outros R$ 45 mil para a Santa Casa de Penápolis.