A Câmara Municipal de Penápolis terá uma sessão movimentada nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, com dez projetos previstos para votação. Entre as propostas estão medidas que envolvem a liquidação da Emurpe, repasses para entidades assistenciais e de saúde e suplementações que, somadas, representam milhões de reais em recursos públicos.
Um dos assuntos que promete chamar a atenção dos vereadores é a Mensagem nº 86, enviada pelo Poder Executivo, que trata da liquidação da Emurpe. A proposta recebeu uma emenda apresentada por parlamentares com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos dos funcionários da empresa durante o processo de encerramento das atividades.
Também estão na pauta projetos que autorizam novos repasses para entidades do município. A Mensagem nº 119 prevê a destinação de R$ 100 mil para a Apae e outros R$ 45 mil para a Santa Casa de Penápolis.
Outra proposta, a Mensagem nº 121, autoriza o repasse de R$ 288.331,74 ao Lar Vicentino.
A área de mobilidade e segurança também terá recursos em discussão. A Mensagem nº 120 prevê uma suplementação de R$ 100 mil para a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Segurança.
Já a Mensagem nº 122 estabelece uma suplementação de R$ 1.345.930,00 para a compra de um ônibus e duas vans.
Na área social, a Mensagem nº 123 prevê mais R$ 122.174,00 em suplementação para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
A segurança na zona rural também aparece entre as propostas. A Mensagem nº 124 autoriza R$ 65 mil para a instalação de câmeras de monitoramento em áreas rurais do município.
Para a Saúde, a Mensagem nº 125 prevê uma suplementação de R$ 70 mil.
Além das matérias encaminhadas pelo Executivo, os vereadores também deverão analisar duas propostas de autoria da Mesa Diretora. O Projeto de Resolução nº 02 cria o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, enquanto o Projeto de Resolução nº 03 estabelece regras para apresentação e tramitação das chamadas emendas impositivas.
A sessão será realizada no plenário da Câmara Municipal de Penápolis e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 14 da TV a cabo e no canal digital aberto 8.3. A população também poderá acompanhar pelos canais oficiais do Legislativo no Facebook, YouTube e site institucional.
A íntegra dos projetos que serão analisados pode ser consultada na área de Sessão Plenária da Câmara Municipal.
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