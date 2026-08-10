Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desse domingo (9), após ser surpreendido com uma mochila carregada de fios de energia que teriam sido furtados de uma residência no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba.

A ocorrência começou após a PM receber uma denúncia sobre um indivíduo que teria invadido uma casa localizada na Rua Saldanha Marinho. A informação apontava que o suspeito havia pulado para dentro do imóvel.

Os policiais foram até o endereço e conseguiram localizar o homem ainda durante a tentativa de fuga. Ele foi abordado justamente quando escalava o muro para deixar a residência.