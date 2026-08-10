Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desse domingo (9), após ser surpreendido com uma mochila carregada de fios de energia que teriam sido furtados de uma residência no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba.
A ocorrência começou após a PM receber uma denúncia sobre um indivíduo que teria invadido uma casa localizada na Rua Saldanha Marinho. A informação apontava que o suspeito havia pulado para dentro do imóvel.
Os policiais foram até o endereço e conseguiram localizar o homem ainda durante a tentativa de fuga. Ele foi abordado justamente quando escalava o muro para deixar a residência.
Na mochila carregada pelo suspeito, os policiais encontraram diversos fios de energia que, segundo a ocorrência, haviam sido retirados do imóvel.
Durante a abordagem, o homem teria admitido aos policiais que praticou o furto. Ele contou ainda que teria acessado a residência pelo forro e retirado a fiação instalada no imóvel.
Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao plantão policial de Araçatuba. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado responsável ratificou a prisão.
O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
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