10 de agosto de 2026
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PERIGO

Idoso morre após se afogar em rio na região de Glicério

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem foi retirado da água por equipes de resgate
Homem foi retirado da água por equipes de resgate

Um homem de 79 anos, identificado como Deantonio Marinho de Oliveira, morreu após se afogar em um rio na região da Ponte da Beter, em Glicério, no final da tarde de sábado (8).

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e resgate. Segundo informações registradas no boletim policial, os militares chegaram ao local no momento em que uma embarcação se aproximava da margem levando duas vítimas.

Um dos homens conseguiu ser retirado da embarcação sem apresentar ferimentos graves. Já Deantonio estava inconsciente e recebia manobras de reanimação cardiopulmonar ainda dentro do barco.

Na sequência, o idoso foi encaminhado por uma Unidade de Resgate até a Santa Casa de Penápolis, onde recebeu atendimento médico. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.

A morte foi confirmada pela equipe médica.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial e deverá ser investigada para esclarecer as circunstâncias do afogamento.

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