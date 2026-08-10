Um homem de 79 anos, identificado como Deantonio Marinho de Oliveira, morreu após se afogar em um rio na região da Ponte da Beter, em Glicério, no final da tarde de sábado (8).

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e resgate. Segundo informações registradas no boletim policial, os militares chegaram ao local no momento em que uma embarcação se aproximava da margem levando duas vítimas.

Um dos homens conseguiu ser retirado da embarcação sem apresentar ferimentos graves. Já Deantonio estava inconsciente e recebia manobras de reanimação cardiopulmonar ainda dentro do barco.