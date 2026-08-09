Um homem de 40 anos foi preso em flagrante no sábado (8), em Valparaíso, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 7 anos. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.

Segundo informações apuradas, a criança foi levada pela mãe à Santa Casa de Valparaíso após apresentar dores na região genital. À mãe, ela teria relatado ter sido vítima de violência sexual e que situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente.

A Polícia Militar realizou diligências e localizou o suspeito. Ao ser questionado, ele admitiu ter permitido contato de natureza sexual da criança com ele, mas negou conjunção carnal.