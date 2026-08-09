Um homem de 40 anos foi preso em flagrante no sábado (8), em Valparaíso, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 7 anos. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.
Segundo informações apuradas, a criança foi levada pela mãe à Santa Casa de Valparaíso após apresentar dores na região genital. À mãe, ela teria relatado ter sido vítima de violência sexual e que situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente.
A Polícia Militar realizou diligências e localizou o suspeito. Ao ser questionado, ele admitiu ter permitido contato de natureza sexual da criança com ele, mas negou conjunção carnal.
O homem, que havia sido agredido por populares antes da chegada da polícia, recebeu atendimento médico e foi encaminhado à DDM. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por estupro de vulnerável e representou pela prisão preventiva.
A criança recebeu atendimento médico e o Conselho Tutelar foi comunicado. A Polícia Civil irá instaurar inquérito para dar andamento às investigações.
Queda
Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que até junho deste ano foram registrados 107 casos de estupro de vulnerável na região de Araçatuba, uma queda de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado quando foram registrados 121 casos.
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