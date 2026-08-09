Um jovem de 24 anos morreu e uma mulher de 21 ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, na madrugada deste domingo (9), no Parque das Árvores, em Birigui.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua Aldemir Bezerra. Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.
Quando os policiais chegaram ao endereço, porém, não encontraram as vítimas nem a motocicleta envolvida no acidente. No local, havia estilhaços de vidro espalhados pela via e marcas de impacto no tronco de uma árvore.
Durante diligências, os policiais foram até o Pronto-Socorro Municipal de Birigui e constataram que duas vítimas haviam sido socorridas por uma unidade de resgate e encaminhadas para atendimento médico.
O jovem de 24 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a mulher, de 21 anos, permaneceu internada em estado grave.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. A ocorrência foi registrada para as providências de polícia judiciária.
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