O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), deve provocar aumento no movimento dos cemitérios municipais de Araçatuba e Birigui. A data tradicionalmente leva milhares de famílias aos locais para prestar homenagens e visitar túmulos de pais e familiares que já morreram.
Em Araçatuba, a Prefeitura informou que os cemitérios municipais passaram por serviços de limpeza, organização e manutenção para receber os visitantes ao longo do domingo.
A expectativa é de maior concentração de pessoas principalmente nas primeiras horas da manhã, período tradicionalmente escolhido pelas famílias para realizar as visitas.
O Cemitério Municipal da Saudade e o Cemitério Municipal Recanto de Paz funcionarão das 7h às 18h.
A orientação é para que os visitantes organizem o horário da visita e, se possível, evitem os períodos de maior movimento. A Prefeitura também pede atenção à limpeza dos espaços, com o descarte correto de resíduos e o cuidado com as áreas comuns.
No ano passado, aproximadamente 20 mil pessoas passaram pelos cemitérios municipais de Araçatuba durante o Dia dos Pais. O movimento chegou a superar o registrado no Dia das Mães.
Em Birigui
Em Birigui, a expectativa também é de aumento no fluxo de famílias nos cemitérios durante o Dia dos Pais.
A data costuma provocar uma movimentação maior nos espaços destinados às homenagens, especialmente durante a manhã, quando familiares aproveitam o domingo para visitar túmulos, levar flores e fazer suas homenagens.
Além do aspecto religioso e familiar, o Dia dos Pais também transforma os cemitérios em locais de lembrança e saudade para quem perdeu um ente querido.
A recomendação para quem pretende visitar os cemitérios é evitar horários de maior concentração, manter os espaços limpos e respeitar as demais famílias durante as homenagens.
O Dia dos Pais é uma das datas do calendário que mais movimentam os cemitérios da região e, neste domingo, a previsão é de um intenso fluxo de visitantes em Araçatuba, Birigui e outras cidades da região.
Para muitas famílias, será um momento de silêncio, memória e saudade — uma oportunidade de manter viva a lembrança daqueles que continuam presentes na história de cada família.
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