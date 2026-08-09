O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), deve provocar aumento no movimento dos cemitérios municipais de Araçatuba e Birigui. A data tradicionalmente leva milhares de famílias aos locais para prestar homenagens e visitar túmulos de pais e familiares que já morreram.

Em Araçatuba, a Prefeitura informou que os cemitérios municipais passaram por serviços de limpeza, organização e manutenção para receber os visitantes ao longo do domingo.

A expectativa é de maior concentração de pessoas principalmente nas primeiras horas da manhã, período tradicionalmente escolhido pelas famílias para realizar as visitas.