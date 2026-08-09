A fachada do Paço Municipal de Araçatuba ganhou iluminação especial em referência ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.
A iniciativa chama a atenção para um problema que ainda faz parte da realidade de muitas mulheres e reforça a importância da informação, da denúncia e do acesso à rede de proteção.
A mobilização ocorre justamente em um momento simbólico: a Lei Maria da Penha completa 20 anos. A legislação estabelece mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar e reconhece que a agressão contra a mulher não se resume à violência física.
São considerados cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Unidade móvel
Entre os dias 10 e 14 de agosto, Araçatuba receberá o Circuito Integrado de Proteção às Mulheres – SP Por Todas, unidade móvel da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.
Durante uma semana, mulheres em situação de violência poderão procurar atendimento gratuito e especializado em um mesmo espaço.
A estrutura reunirá profissionais e serviços voltados ao acolhimento psicossocial, orientação jurídica, segurança pública e encaminhamento para a rede municipal de proteção.
A ação terá participação integrada da Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, ampliando o acesso das vítimas aos serviços de proteção e orientação.
Rede
Em Araçatuba, mulheres que enfrentam situações de violência podem contar com diferentes serviços de atendimento, denúncia e acolhimento.
Um dos principais pontos da rede é a Casa da Mulher Paulista, onde as vítimas encontram suporte psicológico, social e jurídico, além de orientação para buscar proteção e reconstruir a própria autonomia.
A unidade está localizada na Rua Junqueira Freire, 380, no bairro Paraíso, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Como denunciar
O Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia.
O canal recebe denúncias, oferece orientações e informa sobre os serviços disponíveis para mulheres em situação de violência.
Outra alternativa é procurar diretamente a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que em Araçatuba mantém atendimento 24 horas.
190 em caso de emergência
Quando há risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.
As ocorrências relacionadas à violência doméstica podem ser direcionadas para a Cabine Lilás, serviço atendido por policiais femininas capacitadas para acolher as vítimas, avaliar a situação e encaminhar o atendimento necessário.
Também é possível registrar boletim de ocorrência por meio do aplicativo SP Mulher Segura, do Governo de São Paulo. A ferramenta é gratuita e permite facilitar o acesso aos serviços de proteção, com o registro encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.
ONDE BUSCAR AJUDA EM ARAÇATUBA
Casa da Mulher Paulista
Rua Junqueira Freire, 380 – Bairro Paraíso
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
(18) 99686-4904
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
Rua Cussy de Almeida Júnior, 1.167 – Jardim do Prado
Atendimento 24 horas
(18) 3622-3064
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Rua Quinze de Novembro, 395 – Centro
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
(18) 2102-4200
Guarda Civil Municipal
Atendimento 24 horas
Denúncias: (18) 3636-1240 ou (18) 3636-1243
O Agosto Lilás reforça uma mensagem que precisa ser lembrada durante todo o ano: violência contra a mulher não deve ser silenciada. Informação, acolhimento e denúncia podem ser o primeiro passo para interromper um ciclo de agressão e salvar vidas.
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