A fachada do Paço Municipal de Araçatuba ganhou iluminação especial em referência ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

A iniciativa chama a atenção para um problema que ainda faz parte da realidade de muitas mulheres e reforça a importância da informação, da denúncia e do acesso à rede de proteção.

A mobilização ocorre justamente em um momento simbólico: a Lei Maria da Penha completa 20 anos. A legislação estabelece mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar e reconhece que a agressão contra a mulher não se resume à violência física.