Birigui alcançou a segunda melhor média no Ideb 2025 entre os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A rede municipal obteve nota 7,4. No levantamento, Birigui aparece à frente de Araçatuba, com 7,2; Jundiaí, Limeira e Marília, com 7,1; São José dos Campos e Piracicaba, com 6,9; e São Bernardo do Campo e Franca, com 6,8.

Escolas

Entre as unidades municipais de Birigui, a EM Dr. Gama obteve a maior nota, com 8,1.