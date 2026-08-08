Birigui alcançou a segunda melhor média no Ideb 2025 entre os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A rede municipal obteve nota 7,4. No levantamento, Birigui aparece à frente de Araçatuba, com 7,2; Jundiaí, Limeira e Marília, com 7,1; São José dos Campos e Piracicaba, com 6,9; e São Bernardo do Campo e Franca, com 6,8.
Escolas
Entre as unidades municipais de Birigui, a EM Dr. Gama obteve a maior nota, com 8,1.
A EM Prof. Luciano Augusto Canellas e a EM Profa. Lucinda Araújo Pereira Giampietro registraram 7,8, enquanto a EM Profa. Izabel Branco alcançou 7,5.
As escolas Geni Leite da Silva, Nayr Borges Penteado e Teresinha Bombonati tiveram nota 7,4. Adelina Bernadette dos Santos Pacitti, Dirce Spínola Najas, Leonor Chaim Cury e Roberto Clark registraram 7,3.
José Sebastião Vasques Calçada alcançou 7,1; Yvonne Miragaya Peruzzo, 7,0; e a EM Profa. Ruth Pintão Lot, 6,3.
Ranking estadual
Considerando todos os municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes, Indaiatuba aparece na primeira colocação, com Ideb 7,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Birigui, com 7,4, ocupa a segunda posição.
Atibaia também registrou 7,4 e aparece como líder quando considerado o recorte específico de municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes. Dessa forma, a posição varia conforme a faixa populacional adotada no levantamento.
Prefeitura
A prefeita Samanta Borini comemorou o resultado e atribuiu o desempenho ao trabalho de estudantes, professores, equipes gestoras, servidores da educação e familiares.
O Ideb combina o desempenho dos estudantes nas avaliações nacionais com dados de fluxo escolar e é utilizado para acompanhar os resultados da educação básica.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.