O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais da rede municipal de Gabriel Monteiro caiu de 7,4 para 5,6, segundo os dados referentes a 2025. A redução foi de 1,8 ponto, equivalente a aproximadamente 24%.
O resultado interrompe uma sequência em que o município vinha mantendo índices acima de 7. Gabriel Monteiro registrou 7,6 em 2017 e 2019, 7,3 em 2021 e 7,4 em 2023.
Na série histórica apresentada, o índice de 5,6 é o segundo menor, ficando acima apenas dos 5,4 registrados em 2005.
Histórico
O município registrou Ideb de 5,4 em 2005 e 5,9 em 2007. Em 2011, chegou a 6,8 e, após oscilações, atingiu 7,6 em 2017 e 2019, maior resultado da série apresentada.
O que o Ideb mede
O Ideb combina o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com dados de aprovação escolar obtidos pelo Censo Escolar. O indicador varia de 0 a 10.
A variação, portanto, pode estar relacionada tanto ao desempenho dos estudantes nas avaliações quanto ao fluxo escolar.
Prefeitura será procurada
A reportagem procurará a Prefeitura de Gabriel Monteiro e a Secretaria Municipal de Educação para obter informações sobre os fatores que podem ter contribuído para a queda e as medidas previstas diante do resultado.
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