O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais da rede municipal de Gabriel Monteiro caiu de 7,4 para 5,6, segundo os dados referentes a 2025. A redução foi de 1,8 ponto, equivalente a aproximadamente 24%.

O resultado interrompe uma sequência em que o município vinha mantendo índices acima de 7. Gabriel Monteiro registrou 7,6 em 2017 e 2019, 7,3 em 2021 e 7,4 em 2023.

Na série histórica apresentada, o índice de 5,6 é o segundo menor, ficando acima apenas dos 5,4 registrados em 2005.

Histórico