Castilho comemora neste mês de agosto 73 anos de emancipação político-administrativa. A programação organizada pela Prefeitura reúne shows, atividades esportivas, eventos culturais e atrações tradicionais ao longo do mês.

Um dos destaques é a Festa do Pescador, no Recinto Adão Severino, com entrada gratuita. Neste sábado (8), a partir das 19h, a atração será a dupla Mayck & Lyan. No domingo (9), também às 19h, o cantor Panda encerra a programação musical do fim de semana.

Embora não haja cobrança de ingresso, o público poderá doar um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Hospital de Amor.

Programação