Castilho comemora neste mês de agosto 73 anos de emancipação político-administrativa. A programação organizada pela Prefeitura reúne shows, atividades esportivas, eventos culturais e atrações tradicionais ao longo do mês.
Um dos destaques é a Festa do Pescador, no Recinto Adão Severino, com entrada gratuita. Neste sábado (8), a partir das 19h, a atração será a dupla Mayck & Lyan. No domingo (9), também às 19h, o cantor Panda encerra a programação musical do fim de semana.
Embora não haja cobrança de ingresso, o público poderá doar um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Hospital de Amor.
Programação
As comemorações incluem ainda Desfile Cívico, Prova dos Três Tambores, Cavalgada Tito Sampaio, Copa dos Campeões de Futsal e Jogos Estudantis Municipais (JEM).
Também estão previstos Torneio de Pipa, Feira das Sementes Crioulas e Torneio Regional de Malha.
As atividades integram o calendário comemorativo dos 73 anos de Castilho.
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