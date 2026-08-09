Mulheres que estão com o exame preventivo do câncer do colo do útero atrasado terão uma oportunidade para colocar a saúde em dia na próxima segunda-feira (10) em Andradina. A Secretaria Municipal de Saúde realizará uma ação especial com atendimento gratuito em um ônibus que ficará estacionado em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A estrutura funcionará das 8h às 19h, permitindo que as mulheres procurem o serviço ao longo de todo o dia. A iniciativa é aberta tanto às funcionárias da unidade quanto às demais mulheres da população que desejarem realizar o exame.
A ação faz parte de uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e busca facilitar o acesso ao Papanicolau, exame fundamental para a identificação precoce de alterações que podem estar relacionadas ao câncer do colo do útero.
Com o lema “Mulher, se cuidar é um ato de amor!”, a campanha reforça que a prevenção não deve ser deixada para depois. A proposta é aproveitar a estrutura montada em frente à UPA para alcançar mulheres que, por diferentes motivos, acabam adiando os cuidados preventivos.
Além de contribuir para a detecção precoce de alterações, o exame integra a rotina de cuidados com a saúde feminina e pode ser realizado gratuitamente pela rede pública.
A Secretaria de Saúde orienta as mulheres que estão com o preventivo pendente ou que já chegaram ao período indicado para realizar o exame a aproveitarem a ação.
SERVIÇO
- Data: segunda-feira, 10 de agosto
- Horário: das 8h às 19h
- Local: em frente à UPA – ônibus da Secretaria Municipal de Saúde
- Público: mulheres da população e funcionárias da unidade
- Prevenção também é cuidado. Se o seu exame está atrasado, não deixe para depois.
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