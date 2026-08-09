09 de agosto de 2026
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ANDRADINA

Papanicolau gratuito terá atendimento especial na segunda-feira

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ônibus da Secretaria Municipal de Saúde ficará em frente à UPA das 8h às 19h para ampliar o acesso ao exame preventivo
Ônibus da Secretaria Municipal de Saúde ficará em frente à UPA das 8h às 19h para ampliar o acesso ao exame preventivo

Mulheres que estão com o exame preventivo do câncer do colo do útero atrasado terão uma oportunidade para colocar a saúde em dia na próxima segunda-feira (10) em Andradina. A Secretaria Municipal de Saúde realizará uma ação especial com atendimento gratuito em um ônibus que ficará estacionado em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A estrutura funcionará das 8h às 19h, permitindo que as mulheres procurem o serviço ao longo de todo o dia. A iniciativa é aberta tanto às funcionárias da unidade quanto às demais mulheres da população que desejarem realizar o exame.

A ação faz parte de uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e busca facilitar o acesso ao Papanicolau, exame fundamental para a identificação precoce de alterações que podem estar relacionadas ao câncer do colo do útero.

Com o lema “Mulher, se cuidar é um ato de amor!”, a campanha reforça que a prevenção não deve ser deixada para depois. A proposta é aproveitar a estrutura montada em frente à UPA para alcançar mulheres que, por diferentes motivos, acabam adiando os cuidados preventivos.

Além de contribuir para a detecção precoce de alterações, o exame integra a rotina de cuidados com a saúde feminina e pode ser realizado gratuitamente pela rede pública.

A Secretaria de Saúde orienta as mulheres que estão com o preventivo pendente ou que já chegaram ao período indicado para realizar o exame a aproveitarem a ação.

SERVIÇO

  • Data: segunda-feira, 10 de agosto
  • Horário: das 8h às 19h
  • Local: em frente à UPA – ônibus da Secretaria Municipal de Saúde
  • Público: mulheres da população e funcionárias da unidade
  • Prevenção também é cuidado. Se o seu exame está atrasado, não deixe para depois.

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