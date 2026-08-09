Mulheres que estão com o exame preventivo do câncer do colo do útero atrasado terão uma oportunidade para colocar a saúde em dia na próxima segunda-feira (10) em Andradina. A Secretaria Municipal de Saúde realizará uma ação especial com atendimento gratuito em um ônibus que ficará estacionado em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A estrutura funcionará das 8h às 19h, permitindo que as mulheres procurem o serviço ao longo de todo o dia. A iniciativa é aberta tanto às funcionárias da unidade quanto às demais mulheres da população que desejarem realizar o exame.

A ação faz parte de uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e busca facilitar o acesso ao Papanicolau, exame fundamental para a identificação precoce de alterações que podem estar relacionadas ao câncer do colo do útero.