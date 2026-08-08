Um vídeo apresentado pela defesa levou a Justiça a suspender o julgamento de Leonardo Bueno Barbosa Lente, de 35 anos, acusado de tentativa de homicídio contra dois porteiros de um condomínio em Araçatuba. A sessão do Tribunal do Júri estava marcada para quinta-feira (6).
Segundo a defesa, as imagens mostrariam Leonardo sendo agredido durante a confusão ocorrida em dezembro de 2023, em um condomínio na Avenida Umuarama. Diante do novo elemento, o Ministério Público pediu a análise da gravação antes do julgamento.
A Justiça determinou novas diligências e adiou a sessão, que deverá ser remarcada após a análise do material.
Confusão começou na área da piscina
Segundo a denúncia, a ocorrência começou durante a madrugada, após reclamações de moradores sobre barulho na área de lazer do condomínio.
Leonardo teria discutido com funcionários após ser orientado a deixar o local. A acusação sustenta que ele foi até o apartamento, pegou uma faca e retornou à portaria.
Dois porteiros tentaram fugir. Um deles caiu e foi atingido por uma facada nas costas. Mesmo ferido, conseguiu deixar o condomínio. Leonardo teria continuado a perseguição até ser contido por pessoas que estavam nas proximidades.
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba. Leonardo foi preso em flagrante e a faca foi apreendida.
Defesa alega que réu foi agredido
O Ministério Público denunciou Leonardo por duas tentativas de homicídio qualificadas por motivo fútil, considerando como vítimas os dois funcionários.
Em depoimento, o acusado apresentou outra versão. Disse que entrou em luta corporal com um dos porteiros e que outro funcionário o atingiu na cabeça com um pedaço de madeira.
Leonardo admitiu ter golpeado um dos porteiros com a faca, mas alegou que agiu para se defender. Também negou ter perseguido as vítimas.
Justiça quer origem das imagens
Com a apresentação do vídeo, a Justiça determinou que a defesa esclareça como obteve as imagens e informe se possui os arquivos originais, completos e sem edição, com data e horário.
A Polícia Civil também deverá informar se as gravações haviam sido disponibilizadas anteriormente à defesa e se existem outros registros do episódio.
Conforme informações do processo, câmeras do condomínio registraram parte da ocorrência, mas não o momento da facada. Quando a Polícia Civil procurou posteriormente obter as gravações, o período de armazenamento dos arquivos já teria expirado.
Réu deixa a prisão
Além de suspender o julgamento, a Justiça concedeu liberdade provisória a Leonardo, após o Ministério Público entender que não permaneciam motivos suficientes para a prisão preventiva.
O acusado deverá comparecer mensalmente em juízo, manter o endereço atualizado e permanecer em casa das 20h às 5h30, além dos finais de semana, feriados e dias de folga. Também está proibido de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos semelhantes com predominância de venda ou consumo de bebidas alcoólicas.
Uma nova data para o julgamento deverá ser definida após o cumprimento das diligências e a análise das imagens.
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