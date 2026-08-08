Um vídeo apresentado pela defesa levou a Justiça a suspender o julgamento de Leonardo Bueno Barbosa Lente, de 35 anos, acusado de tentativa de homicídio contra dois porteiros de um condomínio em Araçatuba. A sessão do Tribunal do Júri estava marcada para quinta-feira (6).

Segundo a defesa, as imagens mostrariam Leonardo sendo agredido durante a confusão ocorrida em dezembro de 2023, em um condomínio na Avenida Umuarama. Diante do novo elemento, o Ministério Público pediu a análise da gravação antes do julgamento.

A Justiça determinou novas diligências e adiou a sessão, que deverá ser remarcada após a análise do material.

Confusão começou na área da piscina