A internet passa a ter novas regras de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A Lei nº 15.487/2026, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (7), entrou em vigor com mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Código Penal, Código de Processo Penal, Lei dos Crimes Hediondos e legislação de combate ao crime organizado.
Entre as mudanças está o aumento das penas para quem produz, registra, vende, divulga ou compartilha conteúdo de violência sexual envolvendo crianças ou adolescentes.
A produção ou registro desse material passa a ser punida com quatro a dez anos de reclusão e multa. A mesma faixa de pena vale para quem vender ou expuser o conteúdo à venda. Neste último caso, se a prática ocorrer por meio da internet, aplicativos ou redes sociais, a pena será aumentada em um terço.
Também passa a ser punido com quatro a dez anos de reclusão e multa quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar esse material. A publicação ou compartilhamento em mais de uma plataforma digital, rede social, serviço de vídeo sob demanda ou aplicativo acessível ao público aumenta a pena em um terço.
Posse e armazenamento também são punidos
Adquirir, possuir, armazenar ou solicitar fotografia, vídeo ou outro registro contendo violência sexual contra crianças ou adolescentes passa a ter pena de três a seis anos de reclusão e multa.
A mesma pena é prevista para quem acessar ou visualizar esse tipo de material pela internet, serviços de streaming ou outros meios com a finalidade de satisfazer a própria lascívia ou a de outra pessoa.
Inteligência artificial e deepfake
A nova legislação também alcança conteúdos produzidos ou manipulados digitalmente. A definição legal passa a abranger representações envolvendo crianças ou adolescentes reais ou fictícios, inclusive quando produzidas, manipuladas ou geradas por tecnologias digitais e inteligência artificial, desde que preenchidos os critérios estabelecidos pela lei.
Simular a participação de criança ou adolescente em conteúdo de violência sexual por meio de adulteração, montagem ou modificação de imagens, vídeos ou outras representações visuais, inclusive com tecnologias que alterem imagem ou voz e inteligência artificial, passa a ter pena de três a cinco anos de reclusão e multa.
A medida alcança práticas como o deepfake, tecnologia capaz de produzir ou manipular artificialmente imagens, vídeos e vozes.
Aliciamento virtual
A lei também endurece as punições para o aliciamento de menores de 14 anos com finalidade sexual.
Aliciar, assediar, convidar, instigar ou constranger menor de 14 anos com a finalidade de praticar ato libidinoso passa a ter pena de três a cinco anos de reclusão e multa, quando o fato não constituir crime mais grave.
A pena pode ser aumentada de um terço a dois terços em situações previstas na lei, entre elas o uso de inteligência artificial, deepfake e outros recursos tecnológicos para alterar imagem ou voz e se passar por criança ou adolescente.
Polícia poderá fazer ronda virtual
Outra mudança é a chamada “ronda virtual”. Órgãos de persecução penal poderão utilizar programas destinados à identificação e coleta de arquivos relacionados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes disponíveis em ambientes digitais públicos.
A atividade poderá alcançar redes de compartilhamento de arquivos, fóruns, sites, canais e redes sociais acessíveis ao público e dispensa autorização judicial prévia.
Em situações de flagrante, risco à vida ou à integridade física de criança ou adolescente identificadas durante a ronda, a autoridade policial poderá requisitar registros de conexão, e o Ministério Público, dados cadastrais, diretamente aos respectivos provedores, sem ordem judicial prévia. A requisição deverá ser comunicada ao Judiciário em até 48 horas.
Atendimento às vítimas
Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual passam a ter assegurado atendimento psicológico e psicossocial especializado, contínuo e integral.
Na rede pública de saúde, o atendimento deverá preservar a privacidade da vítima e restringir o acesso de terceiros não autorizados, especialmente do agressor.
A legislação também determina que o responsável por lesão ou violência física, sexual ou psicológica contra criança ou adolescente arque com os custos do tratamento, incluindo o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Crimes hediondos
A lei também altera a legislação sobre crimes hediondos, ampliando o tratamento penal dado a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Além disso, modifica dispositivos relacionados à prisão preventiva e prevê outros efeitos decorrentes da condenação, conforme o crime praticado.
As mudanças buscam adaptar a legislação ao uso crescente de tecnologias digitais na prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, incluindo inteligência artificial, manipulação de imagens e novas formas de abordagem e circulação de conteúdo pela internet.
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