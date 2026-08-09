A internet passa a ter novas regras de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A Lei nº 15.487/2026, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (7), entrou em vigor com mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Código Penal, Código de Processo Penal, Lei dos Crimes Hediondos e legislação de combate ao crime organizado.

Entre as mudanças está o aumento das penas para quem produz, registra, vende, divulga ou compartilha conteúdo de violência sexual envolvendo crianças ou adolescentes.

A produção ou registro desse material passa a ser punida com quatro a dez anos de reclusão e multa. A mesma faixa de pena vale para quem vender ou expuser o conteúdo à venda. Neste último caso, se a prática ocorrer por meio da internet, aplicativos ou redes sociais, a pena será aumentada em um terço.