Uma ocorrência de trânsito terminou em apreensão de droga e registro de ato infracional durante a madrugada deste sábado (8), em Birigui. Um adolescente de 16 anos foi abordado pela Polícia Militar depois que um Fiat Fiorino foi encontrado parado sobre o canteiro central da Avenida Afif José Abdo, no bairro Portal da Pérola.
A situação foi registrada por volta das 3h06, quando uma equipe da PM se deslocou até o endereço para averiguar uma denúncia de atitude suspeita.
No local, o adolescente se apresentou espontaneamente aos policiais e afirmou que era quem conduzia o veículo. Durante a abordagem, ele estava com uma porção de haxixe nas mãos e disse que estaria se entregando à equipe.
Os policiais tentaram localizar o proprietário do Fiorino, mas não conseguiram estabelecer contato. Diante da situação, o veículo foi recolhido e foram adotadas as medidas administrativas previstas para o caso.
O adolescente foi encaminhado para o registro da ocorrência e passou a responder por ato infracional relacionado ao porte de drogas. Também foi registrada a condução de veículo automotor sem habilitação, conforme previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
A porção de haxixe foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais.
Por se tratar de um adolescente, as medidas adotadas seguem a legislação específica aplicável a menores de idade. O caso deverá ser encaminhado às autoridades competentes para as providências previstas.
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