Uma ocorrência de trânsito terminou em apreensão de droga e registro de ato infracional durante a madrugada deste sábado (8), em Birigui. Um adolescente de 16 anos foi abordado pela Polícia Militar depois que um Fiat Fiorino foi encontrado parado sobre o canteiro central da Avenida Afif José Abdo, no bairro Portal da Pérola.

A situação foi registrada por volta das 3h06, quando uma equipe da PM se deslocou até o endereço para averiguar uma denúncia de atitude suspeita.

No local, o adolescente se apresentou espontaneamente aos policiais e afirmou que era quem conduzia o veículo. Durante a abordagem, ele estava com uma porção de haxixe nas mãos e disse que estaria se entregando à equipe.