Dois jovens que haviam sido presos sob suspeita de envolvimento em uma denúncia de violência sexual contra uma adolescente de 16 anos foram liberados nesta sexta-feira (7), após serem apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.

A decisão ocorreu depois que a autoridade policial de plantão analisou as informações apresentadas durante a ocorrência e avaliou que, naquele momento, não havia elementos suficientes para manter os suspeitos presos.

A investigação, no entanto, não foi encerrada. Os aparelhos celulares dos dois jovens foram apreendidos e deverão passar por análise da Polícia Civil. O conteúdo dos dispositivos poderá ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos e verificar as versões apresentadas.