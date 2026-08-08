08 de agosto de 2026
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ENCONTRO DE CADÁVER

Homem é encontrado morto dentro de casa em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Imagem ilustrativa
Reginaldo da Silva, de 63 anos, morava sozinho no bairro Quemil; corpo estava em avançado estado de decomposição e caso será investigado pela Polícia Civil
Reginaldo da Silva, de 63 anos, morava sozinho no bairro Quemil; corpo estava em avançado estado de decomposição e caso será investigado pela Polícia Civil

O corpo de um homem de 63 anos foi localizado dentro de uma residência no bairro Quemil, em Birigui, na tarde desta sexta-feira (7). A vítima foi identificada como Reginaldo da Silva.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, moradores próximos começaram a desconfiar de que havia algo errado depois de sentirem um odor forte vindo da residência. A falta de movimentação na casa há alguns dias também chamou a atenção dos vizinhos.

As equipes de emergência foram acionadas e estiveram no imóvel, localizado na Rua Ernesto Teixeira da Silva. Para entrar na residência, os bombeiros precisaram romper a porta de acesso.

Reginaldo acabou sendo encontrado em um dos cômodos da casa. O estado de decomposição do corpo indicava que a morte havia ocorrido há algum tempo.

A Guarda Civil Municipal permaneceu no endereço durante o atendimento da ocorrência e fez o isolamento da área para preservar o local até a realização da perícia.

Familiares compareceram e disseram que Reginaldo vivia sozinho e possuía problemas de saúde. Não foram observados, inicialmente, indícios evidentes de violência dentro da residência.

A possibilidade de uma morte decorrente de causas naturais é considerada neste primeiro momento, mas não há confirmação oficial sobre o que provocou a morte. A definição dependerá dos exames médico-legais e das demais diligências realizadas pelas autoridades.

O caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias da morte. Segundo informações da funerária, o corpo de Reginaldo da Silva será sepultado diretamente às 13h deste sábado (8), no Cemitério da Consolação, em Birigui.

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