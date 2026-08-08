O corpo de um homem de 63 anos foi localizado dentro de uma residência no bairro Quemil, em Birigui, na tarde desta sexta-feira (7). A vítima foi identificada como Reginaldo da Silva.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, moradores próximos começaram a desconfiar de que havia algo errado depois de sentirem um odor forte vindo da residência. A falta de movimentação na casa há alguns dias também chamou a atenção dos vizinhos.

As equipes de emergência foram acionadas e estiveram no imóvel, localizado na Rua Ernesto Teixeira da Silva. Para entrar na residência, os bombeiros precisaram romper a porta de acesso.