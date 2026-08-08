O atendimento eleitoral em Birigui ganhou um novo endereço e uma estrutura renovada. Foi inaugurada nesta quarta-feira (5), na região central da cidade, a nova sede do Cartório da 25ª Zona Eleitoral, localizada na avenida Governador Pedro de Toledo, nº 301.

O novo espaço foi planejado para proporcionar mais conforto tanto aos eleitores quanto aos servidores que atuam na unidade. Entre as melhorias estão ambientes mais amplos, acessibilidade, climatização e reforço nas condições de segurança e atendimento ao público.

A cerimônia de inauguração ocorreu no final da manhã e reuniu autoridades do Judiciário Eleitoral e do município. Entre os presentes estavam o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Encinas Manfré, a prefeita de Birigui, Samanta Borini, o juiz eleitoral Eric Douglas Soares Gomes e o diretor-geral do TRE-SP, André Pavim, além de representantes e autoridades locais.

Estrutura para mais de 100 mil eleitores